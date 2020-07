Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Statt Esel, Hund, Katze und Hahn kommen am Sonntag in Frankfurt (Oder) Günther der Ganter, Kurt der Kater, Eberhard das Schwein und ein Schmetterling zusammen, um sich auf den Weg nach Bremen zu machen.

Hinter ihnen stehen Katharina Sell und Frank Hirrich vom Figurentheater "Ernst Heiter". Sie sind zu Gast im Theater des Lachens – oder besser gesagt: vor dem Theater des Lachens. Denn gespielt werden darf drinnen noch nicht mit normaler Auslastung. So haben sich Theater und Kulturmanufaktur Gerstenberg ein Open-Air-Wochenende überlegt.

Die Bühne steht also vor dem Theater, einen Vorhang oder Beleuchtung gibt es nicht. "Die Schauspieler müssen sich ein bisschen was einfallen lassen", sagt Zuschauer Ulrich Gödeker. Er und seine Frau waren auch schon am Samstag in den Gerstenberger Höfen. Beim Stück "Der große Zauberer und der kleine Hase" habe man sich eben zunächst hinter einem großen Fass versteckt, berichtet der 78-Jährige. Und bei den "Vier Stadtmusikanten" wird die Puppenbühne zu Beginn erst einmal aus einem Bügelbrett aufgebaut.

Ulrich Gödeker und seine Frau sind Puppentheater-Fans. Das Open Air ist nach langer Zeit wieder ihre erste Kontaktaufnahme mit dem Puppenspiel. "Wir hatten Entzugserscheinungen", sagt sie lachend. Die erste kulturelle Veranstaltung nach Corona ist es für beide aber nicht. Vor Kurzem haben sie sich bereits ein Konzert von Thomas Strauch angehört.

Dieser ist auch beim Open Air aktiv, allerdings auf organisatorischer Seite. Er und die anderen Macher der Kulturmanufaktur Gerstenberg haben am Samstag den Musiker Dennis B. Markheim eingeladen, außerdem werden zwei Fotoausstellungen eröffnet. Auch für die Kuma ist es die erste Veranstaltung nach der Schließzeit, die für eine Renovierung genutzt wurde.

In Göttingen gibt es kein Kindertheater, erzählen die Geschwister Jessica und Mathias Hankel. Sie lebt dort mit ihrer sechsjährigen Tochter Charlotte. Immer, wenn sie zu Besuch in Frankfurt sind, ist am Sonntag ein Besuch im Theater des Lachens fester Programmpunkt. "Es ist immer total schön hier", sagt sie, "und toll, dass in diesen Zeiten improvisiert wird." Sie und ihr Bruder fragen direkt beim Ankommen nach der Spendenbox und sind damit nicht die einzigen, die unterstützen wollen.

Theaterleiter Torsten Gesser ist zufrieden mit dem Wochenende. Den Besuchern sei Theater im doppelten Sinne etwas wert: Sie möchten es konsumieren, aber auch einen Obolus hinterlassen. "Das ist ein schönes Gefühl." Allein am Samstag kamen 90 Zuschauer, die Kuma hatte zum Konzert an die 100 Besucher. Das Feedback sei positiv, das Wetter spiele mit. "Die Leute waren gestern hungrig nach Theater", begrüßt er die Gäste am Sonntag. "Ich hoffe, Sie auch." Wessen Hunger noch nicht gestillt ist: Am 20. September geht es weiter.