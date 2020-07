Anett Zimmermann

Groß Neuendorf Das mit dem Fahrradverleih habe sich ergeben, erzählt Patrick Rateitschak. Er sitzt auf einer Treppe am Rande des Skateparks in Groß Neuendorf. Hinter ihm auf dem Deich, der zugleich Teil des Oder-Neiße-Radwegs ist, sind immer wieder Leute unterwegs. Drei Jungen aus Berlin, die ein paar Ferientage im benachbarten Kienitz verbringen, spielen Karten. Einer will sich aber noch einmal ein BMX-Rad ausleihen, sucht deshalb ein paar Münzen zusammen.

Auf diese Nachfrage hat Patrick Rateitschak bereits reagiert und ein paar solcher Räder, die sich für Tricks und Stunts eignen, gebraucht gekauft. "Das macht bei einem Skatepark wie hier direkt vor der Haustür einfach Sinn", meint er. Auch Scooter und Skateboards hat er inzwischen im Angebot. Welcher Ausflügler hat so etwas schon dabei?

Ortsbeirat war auf der Suche

Sobald die Tür des Fahrradverleihs offenstehe, schauen immer öfter auch Neugierige vorbei. Eine Familie fragt nach einem Tandem. Doch das sei noch nicht so weit, bedauert der 31-Jährige. 50 Fahrräder hat er von der Arbeitsinitiative Letschin zur Nutzung übergeben bekommen, die einst im Getreidespeicher auf der anderen Seite des Maschinenhauses selbst einen Fahrradverleih betrieben hatte. Später war dieser in private Hände gegeben worden, der Vertrag vor einiger Zeit aber von der Gemeinde als Vermieter gekündigt worden. Bei einer Sitzung des Ortsbeirats habe er dann gehört, dass ein neuer Betreiber für den Fahrradverleih gesucht wird, blickt Patrick Rateitschak zurück. Als gelernter Metallbauer und Schweißer war er viel auf Montage. "Mit Familie funktioniert das aber nicht", sagt der Vater zweier Söhne.

Der gebürtige Havelberger gehört zu den Zugezogenen im Oderbruch. Aber wenn zwei Menschen zusammenfinden, steht irgendwann mal die Entscheidung an, wo der gemeinsame Lebensmittelpunkt sein soll. "Ich habe meine Frau, die in Seelow aufgewachsen ist, während der Ausbildung in Hannover kennengelernt", erzählt Patrick Rateitschak und fügt hinzu: "Von der Elbe an die Oder ist doch auch nicht schlecht." Zumal seine Frau bereits seit einigen Jahren im Maschinenhaus, dem Restaurant und Hotel im Kulturhafen Groß Neuendorf, tätig ist.

Start mit Hausmeisterservice

Selbstständig gemacht hat sich Patrick Rateitschak zu Jahresbeginn mit einem Hausmeisterservice inklusive Gartenpflege. "Das lässt sich mit dem Fahrradverleih gut kombinieren", findet er. Schließlich könne er ja entscheiden, welche Aufträge er annimmt. "Den Sommer über arbeite ich hier im Dorf, im Winterhalbjahr kann der Radius dann auch etwas größer werden."

Dank Youtube und einiger Tutorials habe er sich ins Thema Fahrradreparaturen schnell eingefuchst. Vorteil sei zudem, dass die Leihräder vom selben Hersteller sind. "Nach fünf Rädern hat man den Dreh raus", sagt Patrick Rateitschak und hat mit Felix hin und wieder auch einen jungen Helfer aus dem Ort an seiner Seite. "Er kennt sich mit Fahrrädern gut aus, schraubt gern und kann, wenn er Zeit und Lust hat, gern sein Taschengeld aufbessern."

Weitere Informationen: Der Fahrradverleih am Skatepark ist telefonisch und per SMS erreichbar unter 0157 31588241. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag nach Voranmeldung beziehungsweise auf Abruf (Klingel), an Wochenenden 9 bis 11 Uhr (Ausgabe) sowie 17 bis 19 Uhr (Rückgabe).