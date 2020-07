Jörg Hanisch

Eisenhüttenstadt Auch aus Eisenhüttenstadt starteten am Wochenende Biker nach Berlin zur Protestfahrt. "Wir wollen, dass es keine Einschränkungen für Biker gibt und schon gar keine Fahrverbote", erklärte Michael Schollbach (3. von rechts). Wenn die in der Zulassung stehenden Lärmwerte eingehalten würden, gäbe es keinen Ärger und daran sollten sich alle halten. Die Eisenhüttenstädter Biker hoffen, dass es auch in Zukunft keine Einschränkungen gibt. Hintergrund ist ein Beschluss des Bundesrates, der die Bundesregierung auffordert, zeitlich befristete Einschränkungen etwa an Sonn- und Feiertagen durchzusetzen – damit der Lärm, beispielsweise in beliebten Ausflugsgegenden, reduziert werden kann.