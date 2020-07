Elke Kögler

Zühlsdorf (MOZ) Eine 72-Jährige Radfahrerin ist am Sonnabend in Zühlsdorf bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt worden. Die Fahrerin des Personenwagens wollte gegen Mittag mit ihrem Fahrzeug auf ein Grundstück in der Birkenwerderstraße fahren. Dabei übersah sie nach Angaben der Polizei offenbar die Radfahrerin. Die 72-jährige Frau stürzte aufgrund der Kollision mit ihrem Rad und musste vor Ort medizinisch behandelt werden.