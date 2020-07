Elke Kögler

Velten (MOZ) Ein in Berlin gestohlener Ford Mustang, Baujahr 1970, ist in Oberhavel gefunden worden. Das teilt die Polizei am Wochenende mit. Ein Zeuge hat sich am Freitagabend bei den Polizeibeamten gemeldet und mitgeteilt, dass er den Mustang, der seit Mittwoch als gestohlen gemeldet war, in einem Waldstück in Velten gefunden hat. Der Besitzer hatte über den Diebstahl in sozialen Medien informiert. Das Fahrzeug ist anschließend von Polizeibeamten sichergestellt worden.