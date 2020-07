Sabine Rakitin

Wandlitz (MOZ) Die Brandserie in der Gemeinde Wandlitz geht weiter.

In der Nacht zum Montag brannten im Wald bei Ützdorf zwei Holzpolter. Gegen 0.05 Uhr wurden die Feuerwehren von Wandlitz, Lanke und Klosterfelde alarmiert. 20 Minuten später rückten auch die Wehren von Zerpenschleuse und Biesenthal aus. Zu diesem Zeitpunkt standen die zum späteren Abtransport bereit gestellten Holzstapel lichterloh in Flammen. Die Brandstelle befand sich an einem Waldweg unweit der Landstraße L 29 hinter dem Ortsausgang von Ützdorf in Richtung Wandlitz. Der Feuerschein war von der Straße aus sichtbar.

Das Feuer in der Nacht zum Montag reiht sich in eine Serie von Holzpolter-Bränden ein, die am 5. April in Schönwalde/Basdorf begann. Am 11. April setzte sie sich im Wald bei Klosterfelde fort. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung.