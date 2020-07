Kleiner Blickin die Historie

Der Bahnhof in Trebnitz an der Ostbahnstrecke Küstrin – Berlin wurde am 1. Oktober 1867 eröffnet. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs war die Region Schauplatz schwerer Kriegshandlungen. Dabei wurde auch das Empfangsgebäude zerstört. Die Bahn errichtete in den 1960er-Jahren einen schlichten zweigeschossigen Funktionsbau mit Wohnungen und Gaststätte. Seit 1997 stand das Gebäude leer. Trebnitz liegt am Rande der Märkischen Schweiz und am Europaradweg R1, der über 5100 Kilometer von London bis nach Moskau führt. ⇥dos