Rüdersdorf/Altlandsberg Erst steigen auf dem Museumspark-Parkplatz nach der zuerst eingetroffenen Kursleiterin sechs weitere junge Frauen aus ihren Autos, dann geht es darum, die Kinder richtig in den Tragegurten vor dem Bauch in Position zu bringen. Ganz ruhig bleiben die Kleinen dabei: Es scheint, als wüssten sie schon, dass es nun zu ein­einhalb Stunden Bewegung mit ihren Müttern geht.

"Alles klar?", fragt Anne-Marie Walzner noch in die Runde – und schaltet nach dem Nicken der Teilnehmerinnen die Musik ein. Die erste Übung, wozu sich alle im Kreis aufstellen, gibt es schon an Ort und Stelle auf dem Parkplatz. "Wichtig ist, dass wir aufrecht stehen, der Bauch bleibt die ganze Zeit fest, wir atmen dabei tief ein und aus", kommen die sparsamen, aber zielgenauen Anweisungen der Trainerin.

Anne-Marie Walzner ist selbst im März 2019 Mutter geworden. Begeistert tanzt die in Rüdersdorf Aufgewachsene, die jetzt in Eggersdorf lebt, seit vielen Jahren bei der Rüdersdorfer Karnevalsgemeinschaft (RKG), musste mit der Schwangerschaft dann schweren Herzens pausieren. Nachdem ihr Kind geboren war, begann die Suche, sich doch wieder tänzerisch oder sportlich etwas bewegen zu können. "Also bin ich auf Kanga gestoßen", und nach einem ersten Ausprobieren war sie so begeistert, dass sie sich bei Nicole Pascher zur Trainerin ausbilden ließ (siehe Infokasten). Fünf Tage war sie dazu in Wien, legte im Anschluss noch die zugehörigen Prüfungen ab und darf nun als lizenzierte Kangatrainerin für ein bestimmtes Gebiet wirken – derzeit im Nebengewerbe.

Acht Wochen dauert ein Kurs. Und nach dem Start im Vormonat ist dieses Treffen der Rüdersdorfer Kanga-Gruppe schon der fünfte Termin, wie Anne-Marie Walzner den anderen zwischendurch in Erinnerung ruft, als sie ihre Teilnehmerinnen gleich nach Passieren des Museumspark-Eingangstores rechter Hand die Anhöhe Richtung Aussichtspunkt hi­nauftreibt. Es gibt noch eine zweite Gruppe mit ebenfalls sechs Frauen in der Strausberger Zweigstelle der Tanzschule Step & Dance. Das Besondere in Rüdersdorf ist aber eben das Open-Air-Erlebnis, die Bewegung an frischer Luft, noch dazu mit der bemerkenswerten Kulisse der industriehistorischen Bauwerke.

"Der Museumspark ist ideal dafür", schwärmt die Kursleiterin, die ihrem alten Heimatort noch immer eng verbunden ist. Eine Mitarbeiterin schließt für das Grüppchen immer das Tor auf, so dass die Frauen nicht extra durch den Empfangsbereich müssen. Und sollte das Wetter in einer Woche doch einmal einen Strich durch die Rechnung machen, dürften sie als Regenvariante das Kulturhaus nutzen, fügt sie dankbar hinzu.

Ein Spaziergang ist das Ganze nicht: Mit bemerkenswertem Tempo hat die Gruppe die Wiese am Aussichtspunkt zum Tagebauloch jenseits des Schutzzaunes auf der anderen Wegseite erreicht. Abermals wird nun für einige spezielle Übungen im Kreis gestoppt, zum Schluss noch ein Schluck aus der Wasserflasche genommen, bevor es weitergeht. Selbst unterwegs, nun zur nächsten Zwischenstation am Seilscheibenpfeiler, lassen die Mütter zu den Anweisungen von Anne-Marie Walzner immer wieder beispielsweise die Arme kreisen oder winkeln sie an.

Die obere Stange des Geländers an der Wiese neben der Schachtofenbatterie ist passend für die nächste Übung, bei der sich die Frauen mit einer Hand dort festhalten, während sie den jeweils anderen Fuß seitlich strecken. Zwei Museumsparkbesucherinnen verfolgen das Ganze mit interessiertem Blick. Auch, als die Kursleiterin neben der Schutzhütte noch eine kleine Choreografie dranhängt.

Beckenbodentraining am Kanal

Letzte Station ist dann die große Rasenfläche neben dem Kanal mit dem schützenden Schattenwurf der dort stehenden Bäume. Eine Übung zum Beckenbodentraining steht an dieser Stelle, das Heinitzportal schräg im Rücken, noch abschließend an. So wie alle Bewegungen speziell auf die körperlichen Bedürfnisse und Leistungsmöglichkeiten der Mütter in dieser Phase zugeschnitten sind. Es geht darum, alte Fitness zurückzugewinnen, aber auch Rücksicht zu nehmen. Mit fortschreitendem Alter der Kinder vor dem Bauch nimmt auch das Gewicht zu, das da mit bewegt werden muss, merkt die Kursleiterin an.

Die Teilnehmerinnen sind von dem Angebot begeistert, verstehen sich auch untereinander gut und tauschen sich unterwegs aus. "Dass es Fitness mit Baby ist und nicht ohne, ist mir wichtig", sagt Sophie Wöller aus Fredersdorf, die ihre kleine Thea dabei hat. Ähnlich sieht das Nicole Bretzke, die mit ihrer Tochter Lucy in Petershagen zu Hause ist: "Man kommt mal raus, hat ein paar soziale Kontakte." Anne-Marie Walzner bildet sich ständig fort, auch um zusätzlich noch Kanga mit Kinderwagen (KangaOnWheel) anzubieten. Für diejenigen, die sich damit statt des Tragens wohler fühlen. Start für diesen Mix-Kurs ist am 10. August.

Anmeldung: per Mail anne-marie@kangatraining.de oder Whatsapp an 0172 3824524, mehr Infos auf www.kangatraining.info/at_de/instructor/­Anne-MarieWalzner/booking/2325