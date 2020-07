Amy Walker

Neuzelle (MOZ) Hat Mozart recht, wenn er behauptet, eine Frau würde ihrem Ehemann bei der kleinsten Versuchung untreu werden? Wenn man seiner Oper "Così fan tutte" glauben schenkt, dann würde die Antwort wohl Ja heißen – aber ganz so schwarz-weiß wird es in der Inszenierung von "Die Schule der Liebenden Oder So machen’s alle" der Oper Oder-Spree nicht dargestellt.

Im Original gehen die beiden Offiziere Ferrando und Gugliemo mit dem Zyniker Don Alfonso eine Wette ein, dass ihre Ehefrauen sie niemals betrügen würden. Um sie zu testen, verkleiden sich die Männer als Adelige und versuchen die jeweils andere Partnerin zu verführen. Die Moral der Geschichte: Die Frauen lassen sich verführen, die Männer verlieren die Wette.

Auf der Bühne im Kreuzhof des Klosters Neuzelle hingegen wird eine modernere, abgespeckte Variante von "Così fan tutte" gezeigt: In einer einstündigen Performance zeigen Angela Braun und David Ristau, die die Ehegatten spielen, dass die Moral am Ende auch eine andere sein könnte und fragen zugleich, ob eine solche Wette überhaupt gerecht ist. Die Produktion des Kleist Forums Frankfurt (Oder) mit der Oper Oder-Spree unter der Regie von Ulrika Lang erfreute das Publikum mit gelungenem Gesang unter der musikalischen Leitung von Edgar Wiersocki, der auch selbst auf der Bühne stand in der Rolle des Don Alfonso. Das Komödienhafte des Stücks blitzte immer wieder an den richtigen Stellen hindurch, so dass auch das Lachen nicht zu kurz kam.

Der Kreuzhof des Klosters verlieh dieser sommerlichen Aufführung etwas Magisches. Im Sonnenuntergang unter blauem Himmel ragte das golden schimmernde Klostergebäude über die Bühne. Dank dieser Atmosphäre waren die Zuschauer trotz der Kühle des Sommerabends bereits vor Beginn der Aufführung in der richtigen Stimmung; die flatternden Tauben über dem Hof fügten dem Ganzen eine kleine romantische Note bei.

Die Opernrevue der Oper Oder-Spree wird am 18. Juli noch einmal im Burghof der Burg Beeskow aufgeführt. Nachdem viele Aufführungen in diesem Jahr abgesagt werden mussten, war die Freude über diese Sommerpremiere umso größer. Ein gelungener Abend.