Lukas Grybowski

Berlin (MOZ) Der 1. FC Union Berlin macht sich mit seinem aufsehenerregenden Plan zum Vorkämpfer für die Rückkehr der Fans und auch DFB-Chef Fritz Keller träumt von vollen Arenen durch flächendeckende Corona-Tests. Eine Aktion, die nicht überall gut ankommt.

Warum entscheidet sich Union zu diesem Schritt?

In einer Mitteilung am Freitagabend erklärte Unions Präsident Dirk Zingler "Unser Stadionerlebnis funktioniert nicht mit Abstand. Und wenn wir nicht singen und schreien dürfen, dann ist es nicht Union." Am Sonnabend berichtete Pressesprecher Christian Arbeit bei rbb24: "Menschen flehen uns jeden Tag an, dafür zu sorgen, dass sie zurückkommen können. Damit wollen wir uns befassen." Außerdem erklärte er: "Wir werden sehr klar erläutern, wie wir uns das vorstellen. Natürlich werden wir alles mit dem Gesundheitsamt und mit dem Berliner Senat diskutieren. Es geht hier ja nicht um einen Alleingang, sondern darum einen Weg zu finden, der sehr viel Sicherheit gewährleistet."

Wie sieht das Konzept aus?

Es sollen nur Personen ins Stadion gelassen werden, die einen negativen Corona-Test vorweisen können, der nicht älter als 24 Stunden ist. Der Verein will die Kosten für die Umsetzung selbst tragen. "Wir wissen, dass es grundsätzlich auch technisch und organisatorisch möglich sein wird. Wäre das ausgeschlossen, hätten wir diesen Vorschlag nicht unterbreitet", betonte Arbeit.

Wie reagierte die Politik?

Berlins Sportsenator Andreas Geisel hatte sich offen gezeigt. "Wir verstehen Unions Ambitionen. Wir werden uns zeitnah mit der Vereinsführung treffen, um über das Konzept zu sprechen." Der Berliner Gesundheitspolitiker Tim-Christopher Zeelen nannte Unions Plans "nahezu grotesk". Für ihn sei im nächsten Schritt entscheidend, dass Kinder zurück in Kitas und Schulen könnten und ältere Menschen geschützt werden.

Ist das medizinisch umsetzbar?

Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit hat Zweifel an der Machbarkeit des Plans. "Weil der Test nur eine Momentaufnahme ist, ist aber nicht ausgeschlossen, dass trotzdem Zuschauer nach 24 Stunden positiv werden und somit andere Zuschauer im Stadion anstecken können", Die Bewältigung der Menge von Tests hält er für kein Problem. Klaus-Dieter Zastrow vom Hygieneinstitut Berlin hält den organisatorischen Aufwand für zu groß. "Die Zahl der erforderlichen Tests bringt die Berliner Labors an ihre Grenzen." Er brachte zudem jeweils zwei Tests für Fans vor dem Spiel als eine mögliche sicherere Variante ins Gespräch.

Was sagt der DFB zu Unions Vorstoß?

Für DFB-Präsident Fritz Keller ist eine zeitnahe Rückkehr der Zuschauer in die Stadien der Fußball-Bundesliga unabdingbar. "Wir müssen alles daran setzen, dass wir wieder Zuschauer in die Stadien reinkriegen", sagte der 63-Jährige. Er und der DFB seien diesbezüglich im regelmäßigen Austausch mit dem Gesundheitsminister und der Bundesregierung. "Mein Traum wäre es, über Testungen, vielleicht irgendwann mal ein volles Stadion zu kriegen." Er Betont aber auch:. "Lasst uns das bitte objektiv angehen, aber mit größtmöglicher Sicherheit für die Gesunderhaltung"

Wie machen die anderen Clubs?

Entscheidend für eine (Teil-) Zulassung seien die lokalen Konzepte der Clubs, welche von den zuständigen Gesundheitsbehörden vor Ort freigegeben werden müssten, hatte die Deutsche Fußball Liga am Freitag über die Vorgaben des Bundesministeriums für Gesundheit mitgeteilt.