Bad Freienwalde Das Jugend-, Kultur-, Bildungs- und Bürgerzentrum OFFI der Kurstadt hat sich weitere Angebote für die Sommerferien einfallen lassen.

So findet am 20. Juli die Modellierwerkstatt statt. Egal ob Feenhäuschen, Auto oder ganz etwas anderes, bei diesem Angebot können die Teilnehmer – Mindestalter zehn Jahre – ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Am 21. Juli geht es in der Kritzelstube ebenfalls kreativ zu. Kinder und Jugendliche ab acht Jahren sind eingeladen, Bleistift, Buntstift und Filzstift zu testen und herauszufinden, welche Vor- und Nachteile die jeweilige Stiftart hat. Bei chilliger Musik und in entspannter Atmosphäre wird am 23. Juli gemalt. Kinder und Jugendliche ab neun Jahren können mit verschiedenen Materialien ihre Kunstwerke auf Leinwand entstehen lassen.

Für die Modellierwerkstatt und Kritzelstube beträgt die Teilnehmerzahl maximal acht, an Kunst und Musik können zehn Kinder teilnehmen. Die Anmeldung ist jeweils am Tag vorher unter der Telefonnummer 03344 41 96 41 möglich. Die Veranstaltungen finden im OFFI, Berliner Straße 75, in der Zeit von zehn bis 16 Uhr statt.

Ein ganz anderes Angebot gibt es vom 27. bis zum 29. Juli, da geht es nämlich ins Feriencamp Waldherberge. An drei Tagen und zwei Nächten in der Natur entspannen und den Stress der vergangenen Monate vergessen. Maximal zehn Kinder ab sechs Jahren können daran teilnehmen, die Anmeldung ist bis zum 23. Juli möglich.