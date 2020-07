Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Ein Schmuckstück in der uckermärkischen Museumslandschaft ist das Tabakmuseum in Vierraden. Es befindet sich in einer denkmalgeschützten ehemaligen Tabaktrockenscheune. Dort werden die Kulturgeschichte des Tabakanbaus, die regionalen Bedingungen und Traditionen in der Oder-Randow Region und die Verarbeitung vorgestellt. Ein Bauerngarten mit alten landwirtschaftlichen Geräten, Maschinen und Schaubeeten lädt zur Pause nach dem Museumsbesuch ein. Kinder und Familien können jede Menge dazulernen.

Schon 300 Jahre lang Tabakanbau

Ferienkinder erfuhren in einer extra für sie gestalteten Aktion mit Gartenfest, dass hugenottische Glaubensflüchtlinge vor über 300 Jahren den Tabakanbau in die östliche Uckermark und damit nach Schwedt und Vierraden gebracht haben. Die besonders günstigen klimatischen Bedingungen im Odertal brachten vielen Generationen von Tabakbauern den Wohlstand. Deshalb wird der Tabak auch als "Gold der Uckermark" bezeichnet.

Auf Besichtigungstour mit Museumsleiterin Karin Stockfisch waren auch die Geschwister Johanna und Julian aus Kunow gegangen. "Wenn wir heute nicht hier wären, würden wir Fahrrad fahren und Fernsehen," erzählten sie. Die ausgestellten Maschinen und Gerätschaften gaben den jungen Besuchern einen Einblick wie einst die Felder bewirtschaftet wurden.

Denn vor dem guten Verdienst für die Tabakbauern stand die harte Arbeit auf dem Feld. Ihr Arbeitsjahr war schwer und forderte oft einen krummen Rücken beim Hacken. Ganz zu schweigen von den schwarzen Händen der Frauen, wenn sie die Tabakblätter zum Trocknen auffädelten. Fröhliche Krönung des Jahres war die Tabakköst – ein Fest mit Essen und Trinken, wie es traditionell zur Erntezeit anstand.

Tee aus den Blätern der Rosenblüte

Neugierig nahmen die Ferienkinder so manches Gerät in die Hand und probierten seine Funktionsweise aus. Am Ende durften sie einen besonderen Tee trinken, der aus frisch gesammelten Rosenblütenblättern gebrüht wurde. Im Museumsgarten hatten sie zuvor die heilende Wirkung der Pflanzen erforscht. Im Schaugarten konnten die Kinder den Tabak nicht nur als mannshohe Pflanze sehen, sondern ihn auch anfassen und riechen.

Bis zum 31. August finden wegen der Corona-Krise keine Veranstaltungen im Tabakmuseum statt. Auch das traditionelle Tabakblütenfest in Vierraden muss wegen Corona ausfallen. Fortgeführt wird jedoch die Ferienaktion für Kinder jeden Donnerstag.

Öffnungszeiten: Donnerstag, Freitag 10 bis 16 Uhr, Sonnabend, Sonntag 10 bis 17 Uhr. Führungen für Gruppen derzeit nicht möglich. Es gelten Hygienebeschränkungen. Gartenfest für Ferienkinder im Tabakmuseum: 16., 23. und 30. Juli sowie 6. August; Anmeldung: 03332 250991