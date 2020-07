Teuer und sinnlos: An den Wochenenden und mittlerweile auch in der Woche zerstören Jugendliche und Erwachsene in Seenähe nachts Bänke, Laternen oder Zäune. Feuerlöscher werden gestohlen und geleert und anschließend im See versenkt. Der Wandlitzer Bauhof räumt an jedem Arbeitstag mit zwei Mitarbeitern zweieinhalb Stunden lang auf. © Foto: Gemeinde Wandlitz

Hans Still

Wandlitz (MOZ) Sitzbänke werden aus ihrer Verankerung gerissen und zusammengetreten, Feuerlöscher gestohlen, geleert, in den See geworfen, Mülltonnen abgefackelt, Bierflaschen zerschlagen – regelmäßig kommt es am Ufer des Wandlitzsees und im Langen Grund zu Gewaltexzessen. Jugendliche und Erwachsene toben sich im Schutz der Dunkelheit aus und scheren sich weder um Sachwerte noch um die Natur. "Am Schlimmsten ist es in lauen Nächten. Wir freuen uns daher über jede kühle Nacht, denn dann ist es ja nicht so attraktiv, am See zu randalieren", sagen die Wandlitzer Ordnungsamtschefin Ilka Paulikat und Bauhofleiter Björn Rücker inzwischen. Die ohnehin schon enorme Zerstörungswut hat mit Beginn der Ferien noch einmal zugenommen. "Mittlerweile kommt es auch innerhalb der Woche zu Vorfällen", wissen die Mitarbeiter der Wandlitzer Verwaltung.

Jüngstes Beispiel: In der letzten Woche fackelten in der Nacht zum Dienstag Unbekannte eine 240-Liter-Mülltonne bis auf den Boden ab. Das Feuer wurde direkt neben einer Straßenlaterne entzündet, die dann ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Schaden an der Laterne beträgt laut Rücker mindestens 1500 Euro. Den Müllbehälter zu ersetzen kostet weitere 500 Euro.

Und auch die Anwohner leiden unter den nächtlichen Ruhestörungen, die Ilka Paulikat schon als "Extremsituation" bezeichnet. "Wir bekommen natürlich wegen des Lärms Anrufe und Mails von den Wandlitzern und raten dann, die Polizei zu rufen", sagt sie.

Dabei unternimmt die Verwaltung selbst einiges, um der Lage Herr zu werden und für Ruhe zu sorgen. Kräfte des Ordnungsamtes sind bis 20 Uhr unterwegs. Später patroullieren Mitarbeiter des Wachschutzes bis weit nach Mitternacht und sprechen die randalierenden Gäste am See an, falls die Musik zu laut wird, Rangeleien entstehen oder andere eskalierende Situationen beobachtet werden. Und auch Streetworker seien unterwegs, heißt es in der Wandlitzer Gemeindeverwaltung. Und trotzdem kann derzeit nicht mit Sicherheit gesagt werden, wer die Leute sind, die beim Vandalismus die Nase vorn haben.

Hoffen auf Besserung

"Viele kommen mit dem Zug", weiß die Ordnungsamtschefin und erinnert an Himmelfahrt, als Gruppen von mehr als 50 Leuten von der Polizei des Platzes verwiesen wurden. Viele sind dann mit der Bahn abgereist. "Die Besucher kommen aus Bernau und Panketal, aus Berlin, denn es ist ja schön und bequem hier", lautet die Antwort der Verwaltung. Komfortable Anreise per Bus und Bahn, Seelage mit Liegewiese, Edeka-Markt, Pizza- und Eisangebote nebenan, eine optimale Lage.

Das erklärt möglicherweise auch, warum es beispielsweise nicht am Stolzenhagener See zu vergleichbaren Szenen kommt. Dort gibt es kaum freie Zugänge zum Wasser, die beiden Strandbäder sind nachts abgeschlossen. "Wollen wir das am Wandlitzsee-Ufer?", fragt daher Ilka Paulikat. Sie will noch vier Wochen Zeit vergehen lassen und hofft, dass die Bemühungen und Kontrollen doch noch Früchte tragen.