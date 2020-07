Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Freies Bauland direkt am Fluss? "Ich konnte es fast nicht glauben, als ich vor fünf Jahren wieder nach Frankfurt zurückkam", erzählt Rüdiger Meyer, Apotheker und Bauherr des Wohnkomplexes "Zum Oderarm" in Frankfurt (Oder).

Seiner Meinung nach fehlte es an gutem Wohnraum in vernünftiger Lage in der Stadt. Klappten seit der Grundsteinlegung im Frühjahr 2019 beinahe alle Vorhaben zwischen der Fischerstraße und dem Leopoldufer wie am Schnürchen, "hat uns Corona mindestens sechs bis acht Wochen nach hinten geworfen", sagt Meyer. Nun soll im September das Objekt – direkter Nachbar vom Druckhaus der MOZ – für zehn Parteien bezugsfertig sein; Hausnummer 14 wird vermietet, 13 und 12 werden verkauft.

Neun bis zehn Euro Kaltmiete

Energetisch, mit Liebe zum Detail, barrierefrei – so fasst der Bauherr den zirka 3,5 Millionen Euro teuren Wohnkomplex zusammen, wenn er fertig ist. "Der KfW-55-Standard garantiert geringe Nebenkosten", sagt der Apotheker über die energetische Bauweise samt technischer Raffinessen. Auf umweltschädliche Dämmwolle wurde verzichtet, dafür soll die 49 Zentimeter dicke, verklinkerte Mauer samt Tuffziegeln für ein angenehmes Raumklima und Schallschutz sorgen. Aufgrund der Flussnähe sind die Häuser nicht unterkellert.

Parkmöglichkeiten für Anwohner gibt es in der unteren Ebene. "Tesla kommt – an den Starkstromanschluss dort können Sie Ladestationen für E-Autos anschließen", erklärt der Bauherr. Glasfaserkabel laufen von der Straße bis hoch in die Wohnräume – damit beim Homeoffice die Videokonferenz reibungslos läuft. Mit Brennstoffzellen entsteht eigener Strom im Erdgeschoss; aus Erdgas und Wasserstoff. Die dabei entstehende Wärme kann weiter genutzt werden.

"Neun bis zehn Euro pro Quadratmeter kostet hier die Miete, kalt", sagt Meyer über die Wohnungen. Gelangt man zurzeit noch über nackten Boden und Holzbretter ins Wohnhaus, liegen im Flur bereits schwarze Marazzi-Fliesen. "Die Schächte sind gemacht, bald kommen in jedes Objekt Fahrstühle rein", erläutert der Bauherr. Ob für Rollstühle, Kinderwagen oder Rollatoren – alle Räume sind barrierefrei, ohne Schwellen und mit viel Platz.

Zur 81 Quadratmeter großen Wohnung gibt es einen 17 Quadratmeter großen, freischwebenden Balkon, in der 95-Quadratmeter-Wohnung ist er 25 Quadratmeter groß. Meyer lebte und arbeitete mehrere Jahre in Italien – und schaute sich dabei einiges ab. "Die Jungs dort unten leben quasi auf ihren Balkonen und Dächern", sagt er. Durch große dreifach verglaste Schiebetüren gelangt man nach draußen, die Fenster werden mit Lamellen verschattet. "Zum MOZ-Gebäude hin wird noch eine Schallschutzwand gebaut", sagt Meyer. Ebenso werde diese Seite noch begrünt.

Eine Kochinsel in U-Form entsteht in der Mitte der offenen Küche, der Hauswirtschaftsraum besitzt einen Warmwasserwaschmaschinenanschluss – um Strom zum Aufheizen zu sparen – und der Balkon einen Anschluss zum Gießen. Im Bad der Zweiraumwohnung gibt es eine Dusche, Badewanne und zwei Waschbecken. "Alles ohne kalte Füße, überall liegt Fußbodenheizung", sagt der Frankfurter.

Penthousewohnung verkauft

Bereits verkauft ist die 120 Quadratmeter große Penthousewohnung im Dachgeschoss. "Der Fahrstuhl öffnet direkt in die Wohnung", erklärt Meyer. Noch frei ist die Mehretagenwohnung nebenan – "ideal für eine Familie", sagt er. Zum großen Wohn-Ess-Bereich mit barrierefreiem Ausgang zur Terrasse bestehen zwei Kinderzimmer und ein Schlafzimmer samt Ankleidezimmer, auf insgesamt 140 Quadratmetern. Von der Dachterrasse blickt man aufs Grün des Ziegenwerder. Für 3200 bis 3400 Euro pro Quadratmeter wird das Reihenhaus verkauft – Makler und Stellplatz inbegriffen.

Ebenso noch frei sind eine Drei- und eine Zweiraumwohnung. Um den Komplex "Zum Oderarm" abzuschließen, lässt Meyer ebenfalls auf der Südseite der Straße drei Stadthäuser auf der freien Fläche bauen. Die Baugenehmigung hat er bereits.