Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Oberstufenzentrum "Konrad Wachsmann" in Frankfurt (Oder) gibt es zum neuen Schuljahr Änderungen.

In der Abteilung "Ernährung und Hauswirtschaft" des OSZ lernten im vergangenen Schuljahr laut Staatlicher Schulstatistik 233 Schüler/Azubis, einige in Teilzeit. Das entspricht 138 Vollzeitschülern. Nach der entsprechenden Verwaltungsvorschrift müssen die Abteilungen jedoch im Schnitt mindestens 180 Vollzeitschülerplätze umfassen. Da diese Norm nicht erreicht wird und das auch perspektivisch nicht zu erwarten ist, wird die Organisationsstruktur des OSZ neugestaltet. Das haben die Stadtverordneten in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen.

Die Abteilung 3 wird zum neuen Schuljahr aufgelöst, die dort bislang angesiedelten Bildungsgänge den verbleibenden drei Abteilungen zugeordnet. Die derzeit nicht besetzte Stelle eines entsprechenden Abteilungsleiters hatte das Staatliche Schulamt nicht neu ausgeschrieben. Der Bestand der einzelnen Bildungsgänge und die Gesamtzahl vorhandener Ausbildungsplätze wird sich durch die Neugliederung nicht verändern, wie betont wurde.

Die 1633 Schüler aus dem vergangenen Schuljahr würden nach dem neuen Modell folgendermaßen auf die Abteilungen aufgeteilt werden: 407 Schüler in Abteilung 1 (Berufliches Gymnasium), 525 Schüler in Abteilung 2 (Sozialwesen) und 701 Schüler in Abteilung 3 (Wirtschaft, Verwaltung, Ernährung). Das Bildungsministerium muss dem SVV-Beschluss noch zustimmen.