Dietrich Schröder

Warschau (MOZ) Polen hat eine aufregende Nacht und einen noch aufregenderen Wahlkampf hinter sich, dessen Spuren das Land noch lange prägen werden.

Noch immer ist nicht 100-prozentig klar, wer künftig Staatspräsident sein wird. Doch die Zeichen dafür, dass der von der Regierungspartei PiS unterstützte Andrzej Duda das Amt für weitere fünf Jahre behalten wird, mehren sich. Betrug sein Vorsprung gegenüber dem liberalen Herausforderer Rafal Trzaskowski bei der ersten Prognose am Abend nur hauchdünne 0,8 Prozent, so ist er inzwischen auf zwei Prozent ( 51 zu 49 ) angewachsen. Das endgültige Auszählungsergebnis soll jedoch erst im Laufe des Montags, oder gar erst am Dienstag vorliegen.

Was man dagegen jetzt schon so sagen kann, ist, das Polen sich in solch einem aufgewühlten und gespaltenen Zustand befindet, wie noch nie seit dem historischen Jahr 1989. Noch an keiner Wahl seither haben sich so viele Bürger (knapp 70 Prozent) beteiligt. Und bei keiner waren die Auseinandersetzungen so heftig und das Ergebnis so knapp.

Die Spaltung der Bevölkerung zwischen den eher weltoffenen und modern eingestellten Menschen in den Großstädten und im Westen Polens einerseits, sowie den patriotisch und konservativ Eingestellten auf dem Land und im Osten andererseits, ist noch gravierender geworden. Der Riss geht aber auch mitten durch viele Familien, deren Angehörige sich wegen ihrer unterschiedlichen politischen Haltungen oft ausweichen oder sich nur noch über belanglose Dinge unterhalten.

Die Spuren dieses Wahlkampfes werden auch wegen der zum Teil hasserfüllten Äußerungen Dudas über Homosexuelle, über den angeblichen Einfluss deutscher Medien auf die Wahl und sogar wegen antijüdischer Äußerungen der PiS bleiben. Andererseits waren auch die Anhänger Trzaskowski bei ihren Kommentaren in den sozialen Medien nicht gerade zimperlich. Hinzu kommt die Enttäuschung bei all jenen, die für Trzaskowski gestimmt haben und die nun befürchten, dass die Regierungspartei PiS ihren Einfluss auf alle Institutionen des Staates noch weiter ausbauen wird.

Fakt ist auch, dass Duda sich in seiner ersten Amtszeit im Prinzip nur als williges Werkzeug der PiS und vor allem ihres Vorsitzenden Jaroslaw Kaczynski betätigt hat. Zwar versuchte er durch einen gemeinsamen Auftritt mit seiner Ehefrau Agata und seiner Tochter Kinga schon am Wahlabend ein wenig mehr Selbständigkeit zu demonstrieren und er lud auch – dies allerdings vorschnell -Herausforderer Trzaskowski in den Präsidentenpalast ein, um sich mit ihm die Hände zu reichen. Allerdings hatte Duda schon nach seiner ersten Wahl vor fünf Jahren versprochen, Präsident aller Polen sein zu wollen, und dieses Versprechen niemals eingehalten. Jetzt müsste er die Gräben im Land mit zuschütten, die er durch sein Verhalten selbst noch vertieft hat. Ob dem 48-Jährigen dies diesmal besser gelingen wird, daran bestehen erhebliche Zweifel.