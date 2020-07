dpa

Potsdam/Berlin (dpa) Die neue Woche hält für Berlin und Brandenburg einen Mix aus Sonne, Wolken und Regen bereit.

Am Montag rechnete der Deutsche Wetterdienst mit einem Temperaturanstieg auf 22 bis 25 Grad. Für den Dienstag kündigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) zunächst heiteres, teils wolkiges Wetter an. Am Nachmittag und Abend können von Nordwesten her allmählich mehr Wolken aufziehen. Es bleibt bei 25 bis 28 Grad trocken.

Am Mittwoch erwarten die Meteorologen eine dichte Wolkendecke und zeitweise Regen. Nur im Osten Brandenburgs kann es bis zum Mittag trocken bleiben. Mit einzelnen kräftigen Schauern oder Gewitter muss ab den Nachmittagsstunden gerechnet werden. Die Maximalwerte liegen bei 20 bis 24 Grad. Eine starke Bewölkung mit gelegentlichen Regenschauern soll es den Prognosen der Wetterexperten zufolge am Donnerstag geben. Ab dem Nachmittag seien Gewitter möglich. Es erwärmt sich auf maximal 20 Grad.