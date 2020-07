René Wernitz

Rathenow (MOZ) Der Bismarckturm auf dem Weinberg bietet nicht nur beste Aussicht: Er kann auch Klangkörper sein, wenn dort Musik erklingt. Alexander Kämpfe und Jago Bötel, beide bilden das Rathenower DJ-Duo Doppelhousehälfte, haben dort in Kooperation mit der Soundspower Event GmbH ein einstündiges DJ-Set aufgenommen. Erstausstrahlung ist am Samstag, 18. Juli, um 20.30 Uhr auf ihrem Doppelhousehälfte-Youtube-Kanal.

"Da durch die Corona-Krise Veranstaltungen, Clubs, DJs elektronischer Musik auf der Strecke bleiben, hatten wir die Zeit, ein Projekt anzugehen, das wir uns schon eine ganze Weile gewünscht haben", so Kämpfe und Bötel. Sie wollen nun auch ein Zeichen setzen, dass die Veranstaltungsbranche zur Gesellschaft gehört und in so einer schwierigen Zeit nicht im Stich gelassen werden sollte. Allerdings steht beider Heimatverbundenheit beim Projekt im Vordergrund, die sie durch das am Fuße des Bismarckturms gedrehte Video zum Ausdruck bringen wollen. So dürften Rathenower das im Juni 1914 eingeweihte Objekt auf dem Weinberg sicher noch nie erlebt haben.