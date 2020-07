Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Bereits am Freitagnachmittag geriet eine 64-jährige Autofahrerin auf der Nauener Chaussee in Falkensee in den Gegenverkehr und wurde schwer verletzt.

Aus bisher ungeklärter Ursache war die Frau in einer leichten Rechtskurve über die Fahrbahnmitte geraten und hier mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Der 34-jährige Fahrer dieses Autos wurde leicht verletzt. Beide Autofahrer wurden zunächst ins Krankenhaus gebracht, die 64-Jährige musste dort bleiben.

Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Straße zeitweise gesperrt werden.