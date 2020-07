dpa

Potsdam (dpa) Die Ankündigung von Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) zur Verschiebung zusätzlicher Polizei-Stellen wegen der Corona-Krise stößt auf Kritik. "Das halten wir für absolut falsch", sagte der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei Brandenburg, Andreas Schuster, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Derzeit würden 400 Kollegen im Jahr eingestellt, von denen etwa 320 das Ausbildungsziel erreichten, aber 300 Kollegen fielen pro Jahr aus Altersgründen heraus. Damit gebe es praktisch ohnehin keine neuen Stellen. Schuster forderte, nicht beim Personal zu sparen wegen der Corona-Krise. Er hatte sich auch in der "Märkischen Allgemeinen" (Montag) aus Potsdam geäußert.

Der Innenminister hatte dem Rundfunk Berlin Brandenburg (RBB) gesagt: "Wir hatten ja geplant: bis 2024 mindestens 8500 Polizisten insgesamt. Das werden wir so nicht hinbekommen." Die Zahl der Polizisten solle zunächst bei 8200 gehalten werden. "Wir werden, sobald es möglich ist, einen Pfad beschreiten, in dem wir zu einer langsameren Steigerung kommen." Das rot-schwarz-grüne Bündnis hatte im Koalitionsvertrag 2019 vereinbart, dass die Polizei am Ende der Legislaturperiode 2024 mindestens 8500 Bedienstete haben soll. Brandenburg hatte einen Rettungsschirm von zwei Milliarden Euro über Kredite aufgenommen, dazu drohen sinkende Steuereinnahmen.