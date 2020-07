Simone Weber

Rathenow (MOZ) Mit Dr. Ursula Ramlows "Entwicklungen und Ansichten" zeigt die Rathausgalerie die erste Kunstausstellung in Zeiten von Corona. Mit 56 Bildern in Acryl, Aquarell und Öl nimmt die frühere Deutschlehrerin die Betrachter mit auf eine Reise durch 15 Jahre ihrer künstlerischen Entwicklung.

"Die Bilder spiegeln meine Empfindungen, Fähigkeiten, Farbempfindungen und Anstrengungen wider. Manches Bild gelingt gleich – Glücksmomente. Manches wird verworfen. Ich freue mich, wenn Sie dieses oder jene Bild anspricht und habe ein Ohr für kritische Hinweise", so Ursula Ramlow zur Vernissage. "Malen ist für mich eine Herausforderung geworden, eine sinnvolle, kreative Tätigkeit. Neues zu erlernen ist auch im Alter möglich."

Die 92-Jährige entdeckte das Malen nach dem beruflichen Ruhestand 1986 und nachdem ihr Mann gestorben war. Ihre Töchter, eine selbst Lehrerin für Kunsterziehung und Deutsch, ermutigten die Rathenowerin zum Malen und schenkten ihr einst ein "Starterpaket" mit Pinseln und Farben.

"So begann ich 2005 mit dem Malen, besuchte verschiedene Malkurse. Wie bei Michael Student in Rathenow und Jordis Hammer in Gülpe. Aber auch bei Künstlern in Ahrenshoop. Das Erlernen des Malens, wie Bildaufbau, Farbenlehre, aber auch das Ausprobieren verschiedener Techniken, war mir wichtig", so Ramlow weiter. "Nach Kursen in Öl, Arcyl, Aquarell und Pastellkreide male ich heute überwiegend in Acryl und Aquarelle."

Die Ausstellung im Rathaus zeigt Landschaften des Havellands, Motive aus aus Stadt Rathenow, aber auch von Lieblingsorten an der Ostsee - Fischland und Darß. Verschiedene Blumenstillleben sind ebenso bis 25. September während der Sprechzeiten der Stadtverwaltung zu sehen: dienstags von 9.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr sowie donnerstags von 9.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr.