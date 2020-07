Nancy Waldmann

Slubice (MOZ) Sie könne diesen ganzen Zorn nicht mehr ertragen, der alle spalte – auch ihre Familie. Deswegen habe sie Trzaskowski gewählt, sagt eine ältere Frau, die am Sonntagabend mit trotzigem Gesicht aus einem der 17 Wahllokale tritt.

So wie sie haben 7024 Słubicer – und damit mehr als zwei Drittel in der Gemeinde (69 Prozent) – ihr Kreuz für den Kandidaten der Opposition gemacht. Für die einen steht Trzaskowski von der liberalkonservativen Bürgerplattform für Versöhnlichkeit, für andere geht es schlicht darum, der mit absoluter Mehrheit regierenden PiS etwas entgegenzusetzen. Der Präsident erhielt 3156 Stimmen und damit 31 Prozent in Słubice. Im Vergleich zum ersten Wahlgang, als noch elf Kandidaten zur Wahl standen, waren es fünf Prozent mehr für Duda, sein Kontrahent Rafał Trzaskowski legte um mehr als 24 Prozent in Słubice zu. Rekordverdächtige 67,13 Prozent der Wahlberechtigten in der Gemeinde gaben ihre Stimme ab, das waren fünf Prozent mehr als vor zwei Wochen.

Nicht ganz so eindeutig fiel Trzaskowskis Sieg in den anderen Kreisgemeinden aus. Am engsten beieinander lagen die beiden in Górzyca, wo Präsident Duda 49,92 Prozent erhielt und der Herausforderer 50,08 Prozent. In Rzepin, wo die PiS den Bürgermeister stellt, unterlag Duda mit rund 43 Prozent. In der gesamten Wojewodschaft Lebuser Land gewann Trzaskowski mit knapp 20 Prozent Vorsprung. Polenweit wird er wohl unterlegen. Trotzdem das Endergebnis noch nicht feststeht,scheint doch ein Sieg von Andrzej Duda wahrscheinlich. Sein Vorsprung liegt nach Auszählung von 99,97 Prozent der Wahlbezirke am Montgamittag bei mehr als zwei Prozent.