Martin Terstegge\BRAWO

Brandenburg Am vergangenen Samstag bat Trainer Mario Block den Oberligakader des BSC Süd 05 zum Vorbereitungsstart. In zwei Einheiten konnten sich die Spieler schon einmal "beschnuppern". Denn wie immer zum Saisonwechsel hat sich das Gesicht der Mannschaft gehörig verändert.

16 Fußballer musste Mannschaftsleiter Dieter Seewald aus dem vorherigen Team abmelden. Nur sechs Spieler aus der Vorsaison sind geblieben. Doch man war nicht untätig im Verein, der Kader wurde wieder aufgestockt. Block kann voraussichtlich mit 24 Aktiven rechnen, darunter auch die beiden A-Junioren Paul Paulsen und Tizian Lück. Mit der genauen Mannschaftsaufstellung hält man beim BSC Süd 05 noch etwas hinter dem Berg, doch die "Trainingskiebitze" konnten doch den einen oder anderen Kicker identifizieren. So kehrte nach 2015 der Brasilianer José Raimundo Silva Magalhaes zurück zum Oberligisten und auch Leif Cedric Oppenborn ist nach seinem Intermezzo beim FC Stahl und Empor Schenkenberg zurück zu seinen Wurzeln gekehrt. Der Schenkenberger Max-Bennet Säger möchte es nun ebenfalls unter Mario Block probieren.

Wie und wann es im Punktspielbetrieb weiter geht, darüber wird an diesen Mittwoch (15. Juli) in einer Videokonferenz geredet. Als Saisonstart war der 15./16. August angedacht. Für die Mannschaften aus Brandenburger und Mecklenburg-Vorpommern wäre dies okay, doch die Berliner Vereine haben Vorbehalte, da bei ihnen noch kein vollständiges Mannschaftstraining erlaubt ist. Da gibt es sicherlich reichlich Diskussionsbedarf.

Dafür steht der Testspielrahmen der Brandenburger. Los geht es am Freitag (17. Juli/19 Uhr) mit der Partie beim FC Deetz. Zwei Tage später geht es um 13 Uhr mit dem Heimauftritt (Thüngenplatz) gegen TeBe Berlin weiter. Es folgen zwei Auswärtsspiele am 22. und 24. Juli bei Fortuna Babelsberg (19 Uhr) und beim Werderaner FC (18.30 Uhr). Dem schließt sich am 25./26. Juli ein Trainingslager bei Kützkow an.

Am 29. Juli ist um 19 Uhr der Berlinligist Brandenburg 03 zu Gast, am 1. August geht es zum Ludwigsfelder FC (14 Uhr). Einen Tag später soll der Test gegen den SV Empor Schenkenberg folgen, doch wo und wann er stattfindet ist momentan noch ungewiss. Sicher ist die Partie beim Regionalligisten FSV Optik Rathenow am 4. August (18.30 Uhr), sowie der Heimauftritt am 9. August (13 Uhr) gegen Türkspor.