Britz Bewohner eines Einfamilienhauses in der Ragöser Straße in Britz bemerkten in den frühen Sonntagabendstunden einen Unbekannten in ihrem Haus.

Der flüchtete umgehend durch ein, durch ihn zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster in ein angrenzendes Waldstück. Ein zweiter Mann, der sich vor dem Haus aufhielt, konnte durch die Bewohner am Weglaufen gehindert werden, bis die hinzugerufenen Polizeibeamten eintrafen.

Zur Suche nach dem geflüchteten Mann kamen unter anderem ein Polizeihubschrauber, Kräfte der Bundespolizei sowie ein Fährtenhund zum Einsatz.

Gemeinsam konnte der 39-Jährige gestellt werden. Er und sein 33-jähriger Begleiter, die offensichtlich unter Einfluss von Alkohol standen, wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern derzeit noch an.