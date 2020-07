Simone Weber

Rathenow Wenn im Sommer die Sonne unseren Planeten aufheizt, wirkt das bei Menschen schweißtreibend. Hunden aber, die nicht schwitzen können und ihren Temperaturhaushalt über Hecheln regulieren, machen hohe Temperaturen besonders zu schaffen. Abkühlung tut Not! "Wenn ich mit meinem Hund in der Innenstadt zum Einkaufen oder Bummeln unterwegs bin, wünsche ich mir mehr Wassernäpfe vor den Geschäften oder Cafés und Restaurants", sagt die Rathenowerin Irene Hustedt. "Manche Geschäftsinhaber denken bereits an Hundehalter als Kunden und stellen Wassernäpfe für Hunde auf, während ihr Herrchen oder Frauchen einkauft. Das ist toll."

Die Hundefreundin engagiert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich im Rathenower Tierheim und hatte schon einige Vierbeiner. Derzeit ist die fast zweijährige Abby an Irene Hustedts Seite – eine Terrier-Jack Russell-Münsterländer-Mix-Dame, die sich über mehr Erfrischungen vor Geschäften in Rathenow und auch anderen Orten freuen würde.