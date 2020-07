MOZ

Woltersdorf (MOZ) Polizeibeamte haben am Sonntag gegen 19.20 Uhr versucht, in der Straßburger Straße in Woltersdorf einen VW-Fahrer zu stoppen. Der Fahrer missachtete die Haltesignale der Beamten und fuhr mit hoher Geschwindigkeit durch den Ort.

Das Fahrer stoppte schließlich in einem Waldgebiet nahe der Memeler Straße. Nun war den Beamten auch klar, warum er nicht anhalten wollte: Der offensichtlich alkoholisierte 35-Jährige besitzt keinen Führerschein. Der Wagen ist seit längerem stillgelegt und die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen gehören an ein anderes Auto.

Der Mann leistete während der Kontrolle Widerstand. Die Polizisten konnten ihn schließlich in ein Krankenhaus bringen, um dort eine Blutentnahme durchführen zu lassen.