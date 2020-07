Christian Heinig

Werneuchen (MOZ) Was hat der Neubau der Grundschule Werneuchen mit dem geplanten neuen Feuerwehrhaus in Krummensee zu tun? Auf den ersten Blick nichts. Doch das ändert sich jetzt, denn bei der außerplanmäßigen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung, die Bürgermeister Frank Kulicke (UWW) für den 21. Juli angesetzt hat, wird es nicht nur um die Weichenstellung für die Planungen der Grundschule gehen, sondern auch um den Neubau für die Feuerwehr. Es gibt nämlich ein Finanzierungsproblem.

Hintergrund ist, dass die Stadt für den Feuerwehr-Neubau in Krummensee beim Landkreis einen Antrag auf Fördermittel aus dem Kreisentwicklungsbudget gestellt hatte, in Höhe von 500 000 Euro. Das Geld war fest eingeplant war, um den Neubau überhaupt realisieren zu können. Doch seit Ende Juni ist klar: Der Zuschuss wird nicht fließen. Das habe Holger Lampe, der Barnimer Wirtschaftsdezernent, der Rathaus-Spitze in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt. Offenbar fehlen dem Kreis die Mittel.

SVV entscheidet am 21. Juli

Damit das Feuerwehrhaus trotzdem planmäßig errichtet werden kann, soll Lampe der Stadt den Vorschlag unterbreitet haben, die nötigen Gelder auf einem anderem Weg zu sichern: durch eine Umbewilligung der vorhanden Mittel aus dem Grundschulneubau.

Für den Bau hatte der Kreis 2018 zwei Millionen Euro fest zur Verfügung gestellt. Bislang wurde davon aber nach Angaben der Stadt nur ein geringer Teil genutzt. Die Idee ist deshalb: Von den zwei Millionen, die für die Grundschule bereits sicher sind, 500 000 Euro abzweigen, im amtsdeutsch: umbewilligen – und für den Feuerwehr-Neubau nutzen. Ob das möglich ist, darüber sollen nun am 21. Juli die Stadtverordneten entscheiden.

Bürgermeister Kulicke betont: "Wir sind mit dem Neubau der Feuerwehr startbereit, können aber nicht beginnen, solange die Fördermittel nicht bereitstehen." Die Gesamtkosten des Feuerwehr-Neubaus, in den auch das Dorfgemeinschaftszentrum integriert werden soll, schätzt er auf 1,3 Millionen Euro.

Damit die 500 000 Euro für die Grundschule, die 2023 fertig sein soll, nicht verloren gehen, soll der Landkreis die Stadt zu einem neuen Antrag von Fördermitteln geraten haben – aus dem Kreisentwicklungsbudget. Jeweils 250 000 Euro für die Jahre 2022 und 2023, um so den Finanzbedarf für den Bau zu decken.

Es gibt allerdings einen Haken: Eine verbindliche Zusage, dass 2022 und 2023 auch wirklich Geld auf diesem Wege fließt, kann der Landkreis nicht geben. Es wurde lediglich eine Unterstützung "im Rahmen der Möglichkeiten" zugesichert. Es gibt also keine Garantie.