MOZ

Prenzlau (MOZ) Zwei Kunden legten am Sonnabend in einem Verbrauchermarkt in der Neubrandenburger Straße Ware auf das Kassenband. Gleichzeitig bat einer der beiden um die Öffnung des Zigarettenständers. Dann füllte der unbekannte Mann seinen Rucksack mit Zigarettenschachteln. Das sah ein Zeuge in der Schlange und rief der Kassiererin seine Beobachtung zu.

In dem Moment ergriffen die beiden Männer die Flucht. Auf dem Kundenparkplatz stiegen sie in einen Renault und fuhren stadteinwärts. Ein Zeuge verfolgte die Flüchtenden, welche an der Straße Am Durchbruch anhielten und zu Fuß die Flucht fortsetzten. Der Zeuge ließ nicht locker und folgte einem Flüchtenden, bis er ihn in der Winterfeldstraße greifen konnte und die Polizei dort eintraf, um ihn festzunehmen. Der andere Flüchtende kam später zum Fluchtfahrzeug zurück und wurde dort festgenommen.

Die Durchsuchung des Autos erbrachte Zigarettenfunde im Wert von zirka 380 Euro. Beide Männer standen bereits in Fahndung. Zudem war das genutzte Auto nicht versichert, was entsprechende Anzeigen nach sich zog.