Beeskow (MOZ) Die Fahrbahndecke der B 246 zwischen Schneeberg und Beeskow sowie vom Ortsausgang Bremsdorf in Richtung Dammendorf wird erneuert, teilt der Landesbetrieb Straßenwesen mit. Die Arbeiten beginnen im Landkreis Oder-Spree am 20. Juli. Vom Ortsausgang Bremsdorf (Kilometer 3,32) bis zum Kilometer 5,96 dauern sie bis zum 7. August. Die Ausführung erfolgt abschnittsweise unter Vollsperrung der B 246.

Die Bremsdorfer Mühle, der Campingplatz und jeweils einer der beiden vorhandenen Parkplätze sind nur bedingt erreichbar. Im Anschluss wird die Markierung wieder aufgebracht. Die Bankette werden an den neuen Fahrbahnbelag angepasst und die vorhandenen Leitpfosten ersetzt. Die Beschilderung wird nicht verändert.

Die Bauarbeiten zwischen Schneeberg und Beeskow einschließlich der Ortsdurchfahrten dauern bis zum 10. November. Überwiegend wird es um die Erneuerung der Decke gehen, Maßnahmen am Untergrund und Unterbau sind nur an kurzen Abschnitten erforderlich. In Schneeberg wird im Zuge der Baumaßnahmen ein Rohrdurchlass neu hergestellt.

Wegen der Erneuerung der Bahnstation Beeskow besteht zwischen dem 28. August und dem 12. Oktober eine Sperrung der Deutschen Bahn für den Streckenabschnitt von Lindenberg bis Grunow. Nur in diesem Zeitraum dürfen Arbeiten im direkten Bereich des Bahnübergangs Schneeberg erfolgen.