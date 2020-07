dpa

Weimar (dpa) In den Parlamenten der Bundesländer sitzen deutlich mehr Männer als Frauen.

Per Gesetz wollten die Regierungen in Thüringen und Brandenburg das ändern - und stießen auf heftigen Widerstand. Nun steht in Thüringen eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes an - geklagt hatte die AfD. Das Urteil des obersten Gerichtes im Freistaat an diesem Mittwoch (15. Juli) könnte auch eine Signalwirkung auf die Entscheidung in Brandenburg haben.

Noch vor einem Jahr sprachen Thüringer Abgeordnete gern davon, dass im Parlament in Erfurt besonders viele Frauen Politik machen. Bei mehr als 40 Prozent lag der Frauenanteil in der vergangenen Legislaturperiode - und war damit bundesweit einer der höchsten. Inzwischen liegt er bei 31 Prozent. Spitzenreiter ist Hamburg mit 43,9 Prozent, wie eine Übersicht der Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg zeigt. Umgekehrt bedeutet dies, dass in jedem deutschen Länderparlament mehr Männer als Frauen ein Mandat haben.

Als erstes Bundesland brachte Brandenburg im Januar 2019 ein Paritätsgesetz auf den Weg. Bei künftigen Landtagswahlen sollen Frauen und Männer gleichermaßen auf den Landeslisten der Parteien berücksichtigt werden. Thüringen zog nach und beschloss mit der Änderung des Landeswahlgesetzes im vergangenen Jahr eine ähnliche Regelung. Verfassungsrechtliche Bedenken gab es von Anfang an in beiden Bundesländern. In Brandenburg strengten die Piratenpartei, die NPD und die AfD ein Organstreitverfahren gegen das Gesetz an, eine Privatperson sowie die Jungen Liberalen hatten Verfassungsbeschwerde eingereicht. In Thüringen klagte die AfD vor dem Verfassungsgerichtshof.

"Es ist die Auffassung der AfD-Fraktion, dass eine zwingende paritätische Quotierung bei der Aufstellung von Wahlbewerbern die Parteien in ihrem Recht einschränkt, selbst zu bestimmen, welche Kandidaten aufgestellt werden", sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Thüringer AfD-Fraktion, Torben Braga.

Die Paritätsregelung rückte auch während Thüringen-Krise in den Fokus, als es nach der Skandal-Wahl des Kurzzeit-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP) um mögliche Neuwahlen ging. Damals argumentierte der heutige Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), dass rasche Neuwahlen die Gefahr bergen würden, für nichtig erklärt zu werden, weil die Klage vor dem Verfassungsgericht noch nicht entschieden war. Später kündigte Ramelow an, das Gesetz notfalls auf Eis legen zu wollen, um eine Neuwahl im April nicht zu gefährden, auf die sich Linke, SPD, Grüne und die CDU inzwischen verständigt hatten. Kippen die Verfassungsrichter die Paritätsregelung, dürfte das Thema also auch wieder im Parlament landen.

Die Thüringer Linke-Fraktion bezeichnete die beschlossenen Paritätsregelungen am Montag nur als einen ersten Schritt. "Die Paritätsregelungen für die Landesliste sind ein Einstieg, dem ein rechtlich abgesichertes Modell für die Umsetzung der Parität bei den Direktmandaten folgen muss", erklärte die Linke-Abgeordnete Karola Stange. Außerdem brauche es noch weitere Maßnahmen, "um mehr Frauen in Politik und Parlament zu bringen."

Dazu gehörten etwa familienfreundlichere Arbeitsabläufe in Parlamenten, politischen Gremien sowie in Gemeinderäten und Kreistagen. "Wir werden das am Mittwoch in Weimar anstehende Urteil des Thüringer Verfassungsgerichtshofs als wichtigen klärenden Schritt sehr ernst nehmen. Unabhängig von der gerichtlichen Entscheidung sind weitere Schritte auf dem Weg zu politischer Gleichstellung und Parität notwendig", erklärte Stange.