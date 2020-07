Manja Wilde

Bad Saarow (MOZ) Etwas Rauch und ein Geruch, als ob etwas schmoren würde, hingen noch in der Luft, als die Feuerwehrleute am späten Sonntagabend in einem Wohnblock in der Bahnhofstraße in Bad Saarow eintrafen. "Wir haben die Wohnung kontrolliert, aber keinen Schwelbrand feststellen können", berichtet Andreas Diebert, Amtswehrführer des Amtes Scharmützelsee, am Montag. Auch die Wärmebildkamera, mit der die Helfer den Versorgungsschacht zur darüber- und daruntergelegenen Wohnung kontrollierten, führte die Feuerwehrleute nicht auf die Spur der Brandursache.

Technischer Defekt vermutet

Eine Mieterin hatte die Feuerwehr alarmiert, weil sie in ihrer Wohnung Brandgeruch bemerkt hatte. Da das Stichwort "Wohnungsbrand" lautete, rückten die Wehren aus Bad Saarow, Neu Golm, Wendisch Rietz und Langewahl sowie Rettungskräfte und Polizei aus, sagt Diebert. Alles in allem seien rund 60 Helfer vor Ort gewesen. Von 21.45 Uhr bis 23.30 Uhr dauerte der Einsatz an. "Es muss sich um einen technischen Defekt gehandelt haben", sagt der Amtswehrführer.

Die Suche gestaltete sich schwierig. Vor allem die Kontrolle der Wohnungen ober- und unterhalb des Einsatzortes. "Die Mieter waren nicht zu Hause und wir wollten die Türen nicht gewaltsam aufbrechen", erklärt Diebert. Also wurde gewartet, bis jemand mit den Wohnungsschlüsseln kam. "Wäre das in einem bestimmten Zeitfenster nicht passiert, hätten wir die Wohnungen geöffnet", ergänzt der Feuerwehrchef. Allerdings fanden er und seine Kollegen auch dort keinen Hinweis auf die Brandursache. Das Schmoren müsse sich auf ein elektronisches Bauteil beschränkt haben. Schließlich übergaben die Feuerwehrleute die Einsatzstelle dem Elektriker.

Für Aufsehen sorgte der Großeinsatz trotz des fehlenden Brandes. "Wenn man das Martinshorn hört und das viele Blaulicht blinken sieht, guckt man natürlich, was da los ist. Der ganze Netto-Parkplatz war voll", sagt Rentner Horst Irmler, der im Nachbarblock wohnt. Er sei dann aber irgendwann trotzdem schlafen gegangen.