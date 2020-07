BRAWO

Bad Belzig Ein bislang unbekannter Mannprovozierte am späten Samstagabend gegen 23.30 Uhr einen Unfall am Busbahnhof in Bad Belzig.

Der Mann stellte sich einem Radfahrenden Teenager mit ausgebreiteten Armen in Weg, und zwang den Teenager so zum Auszuweichen bzw. Anzuhalten.Dabei verlor das Mädchen die Kontrolle über das Fahrrad, konnte dann aber ohne Sturz anhalten. Als ihr Vater kurz darauf hinzukam und den Unbekannten darauf ansprach, drohte dieser dem Vater mit Schlägen bevor er dann in Richtung Freibad davonlief.

Obwohl mehrere Zeugen dem Unbekannten folgten, konnte dieser nicht mehr angetroffen werden. Kaut Zeugenaussagen soll der Verdächtige afrikanischer Herkunft sein.

ie Polizei hat Strafanzeigen wegen Nötigung und Bedrohung aufgenommen. Weiterer Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.