Christina Tilmann

Berlin (MOZ) Wenn es Schulnoten gäbe, stände im Zeugnis drei Mal "sehr gut" und einmal "mangelhaft". Das Gutachten des Wissenschaftsrats, das die Stiftung Preußischer Kulturbesitz nach Aspekten wie Führung, Nutzerorientierung, Forschung und Digitalisierungsstrategien evaluiert hat, findet lobende Worte für die Staatsbibliothek, das Geheime Staatsarchiv und das Ibero-Amerikanische Institut: Sie seien gut aufgestellt, arbeiteten kompetent und nutzerorientiert und auf hohem Niveau.

Einzig die Staatlichen Museen zu Berlin (SMB), mit fünfzehn Museen der größte Bereich innerhalb der Verbund-Struktur, sind krachend durchgefallen: komplizierte Hierarchien, unklare Entscheidungsstrukturen, eine unzureichende finanzielle und personelle Ausstattung und andere strukturelle Defizite führten dazu, dass die Museen den Anschluss an internationale Entwicklungen zu verlieren drohten, so die Wissenschaftler. Das ist für Deutschlands größten, teuersten und bedeutendsten Kulturverbund ein vernichtendes Urteil.

Die Lösung, die die im Auftrag von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) zwei Jahre lang tätige Arbeitsgruppe unter Leitung der Dresdner Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler vorschlägt, gleicht einer Rosskur. Die Auflösung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in ihrer jetzigen, über 2000 Mitarbeiter beschäftigenden Struktur, die Herauslösung von Staatsbibliothek, Staatsarchiv und Ibero-Amerikanischem Institut, die künftig direkt dem BKM unterstellt werden sollten, und die Neuerrichtung einer Stiftung Staatliche Museen zu Berlin mit neu aufgestelltem, mit Fachleuten besetzten Stiftungsrat, finanziert nur noch durch Bund und Berlin. Das Institut für Musikforschung mit dem Musikinstrumentenmuseum soll in den Museumsverbund eingegliedert werden.

Das ist in seiner Radikalität ein höchst bemerkenswerter Vorgang. Dass bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz längst nicht mehr alles rund läuft, hatten immer wieder Warnsignale gezeigt: Der Rechnungshof, der im vergangenen Jahr erneut dringlich den Sanierungsstau an einzelnen Häusern bemängelte, die Tatsache, dass die Besucherzahlen der Museen zuletzt bei 4,1 Millionen im Jahr stagnierten, der drohende Abzug bedeutender Sammlungen wie der Friedrich Christian Flick-Collection aus dem Hamburger Bahnhof, der Rücktritt von Nationalgalerie-Chef Udo Kittelmann, die Debatte über die extrem gestiegenen Baukosten für das geplante Museum der Moderne des Schweizer Architektenduos Herzog & de Meuron, und vor allem das grelle Licht, das die bevorstehende Eröffnung des Humboldt-Forums auf Entscheidungsabläufe, Umgang mit Themen wie Kolonialismus und Sammlungsgeschichte sowie das Zusammenspiel zwischen Bundesbauverwaltung, Museen, Land Berlin und Bundespolitik warf.

Für vieles gibt es Gründe: die historisch komplizierte Konstruktion der Stiftung Preußischer Kulturbesitz als Verwalterin der preußischen Kulturgüter, der schwierige Prozess der Wiedervereinigung der Sammlungsteile nach 1990, der Sanierungsstau vor allem auf der Museumsinsel, die gewachsenen Anforderungen an Digitalisierung, Besucherführung, sowie ein neues Bewusstsein für die Geschichte der Sammlungen im kolonialen Kontext.

So scheuen alle Beteiligten vor Schuldzuweisungen, insbesondere an den glücklos agierenen Generaldirektor der Staatlichen Museen, Michael Eissenhauer, oder an einzelne Häuser zurück. Im Gegenteil: Stiftungspräsident Hermann Parzinger, der bei der Vorstellung des Berichts am Montag die undankbare Aufgabe hatte, quasi der Auflösung seiner Position beizuwohnen, bezeichnet das Gutachten, das Empfehlungen, keine Entscheidungen enthält, als "Chance" und "Geschenk", um die Museen zukunftsfähig zu machen – er hoffe, in seinen verbleibenden fünf Amtsjahren diesen Prozess zu einem guten Ende zu bringen.

Dass das bei aller gründlichen wissenschaftlichen Analyse des Berichts durchaus ein Prozess mit offenem Ausgang ist, ahnt, wer die historischen Ausführungen zur Geschichte der Gründung der SPK im Gutachten liest. Die Beteiligung der Bundesländer, das komplizierte finanzielle Konstrukt, in dem schon mehrfach bereitstehende Bundesgelder verfielen, weil der Partner Berlin seinen Anteil nicht aufbringen konnte, ja auch Vorbehalte gegen den Begriff "Preußen", all das kann sich in der künftigen Neustrukturierung als fatales Hindernis erweisen. "Ich hoffe auf mehr Mutige als Bremser", orakelt Monika Grütters und setzt auf das große öffentliche Interesse an dem Thema, sie rechnet mit drei bis fünf Jahren für die Verhandlungen. Aber auch sie weiß: "Das wird kein Sprint, das wird ein Marathon."