MOZ

Strausberg (MOZ) Diebe haben sich am Wochenende in großem Rahmen am Lager einer Firma in Strausberg bedient.

Die Täter verschafften sich Zugang zu mehreren Containern einer Firma am Wendehammer, indem sie diese mit einem Trennschleifer öffneten. Im Anschluss stahlen die Unbekannten mindestens 50 Komplettsätze an Autorädern aus den Containern und transportierten sie ab.

Der Wert des gestohlenen Inventars wird auf rund 60 000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und führt die weiteren Ermittlungen.