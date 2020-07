Markus Kluge

Protzen (MOZ) Einem 57-jährigen Protzener ist am Sonnabend oder Sonntag sein hellblaues Moped der Marke Hercules gestohlen worden. Das wurde dann am Sonntag gegen 22 Uhr in der Nähe des Dorfes entdeckt – allerdings brannte es. Ein Zeuge konnte das Feuer löschen. In der Nähe hielten sich zwei Jugendliche auf. Ob die die in einem Zusammenhang mit der Tat stehen, prüft die Kripo. Zeugen, die Angaben zu dem Moped oder zur Tat machen können, werden gebeten sich bei der Polizei unter 03391 354 zu melden.