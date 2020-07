Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) In 15 Minuten soll ein Arzt oder Rettungswagen nach Alarmierung beim Patienten sein. In der Rettungsdienstplanverordnung vom Vorjahr sind die Hilfsfristen verankert.

Sie gelten neu ab Eingang des Hilferufs beim Disponenten bis zum Eintreffen der Sanitäter am Einsatzort. Früher galt die Hilfsfrist erst ab Ausrücken des Rettungswagens. Mit der Veränderung bleibt noch weniger Zeit, um im Notfall vor Ort anzukommen. Das heißt auch, dass es noch einige Defizite im Landkreis Barnim gibt. 21 235 Mal mussten im Vorjahr die Fahrzeuge aus elf Barnimer Wachen ausrücken, um Menschenleben zu retten, bei Unfällen schnell im Einsatz zu sein oder Menschen in Kliniken zu transportieren.

Der neuen Herausforderung muss sich der Landkreis Barnim nun stellen, der nicht nur die Integrierte Regionalleitstelle für die Landkreise Barnim, Uckermark und Oberhavel betreibt, sondern auch die 100-prozentige Tochter Rettungsdienst Barnim GmbH unterhält.

Deshalb, berichtet Landrat Daniel Kurth auf Anfrage, habe auch eine Überprüfung der Wege und Standorte von Rettungsstellen stattgefunden. "Niemand möchte zu spät kommen", stellt Kurth klar. Seiner Verantwortung sei sich der Landkreis bewusst.

Das Einsatzaufkommen steigt mit dem Bevölkerungszuwachs, die Notfalleinsätze vor allem im südlichen Barnim wachsen. Allerdings sei auch der Trend, Patienten transportieren zu müssen, klar zu verzeichnen. Eine Aufgabe, die der Rettungsdienst nicht allein übernehmen kann. Viele private Fahrdienste sind bereits im Einsatz. Die Überlegungen reifen dahingehend weiter.

Deshalb wurde vom Landkreis Barnim ein Gutachten zur Standortanalyse beauftragt, das in zwei bis drei Monaten vorliegen soll und noch mit den Krankenkassen zu beraten ist. Denn diese finanzieren gemeinsam mit dem Landkreis die Einsätze. Kosten müssen ausverhandelt werden, um darstellbar zu sein.

Drei Standorte in Panketal, vornehmlich Schwanebeck, im Raum Bernau und im Norden des Landkreises könnten infrage kommen, sagt Kurth. Die Kreiswerke Barnim haben dafür die Planungen übernommen. So hatte Kreiswerkechef Christian Mehnert zuletzt auch schon einige Überlegungen angestellt. Unter anderem zu dem Grundstück, das die Kreiswerke für den Wertstoffhof in Panketal an der Zepernicker Straße gekauft haben.

Es könne sein, ergänzt Kurth, dass auch eine bereits bestehende Rettungswache zu erweitern oder neu zu auszubauen ist. Vor allem Schwanebeck sei dringend zu versorgen, betont der Landrat. Dafür könnte der künftige Wertstoffhof in Panketal dienen. Auch die Bernauer Wache könne weiter verstärkt werden. Biesenthal ist ebenso im Gespräch.

Lösung noch 2020

Die Standortentscheidung soll im Herbst fallen. Der Trend der Rettungseinsätze steigt weiter. Im ersten Halbjahr 2020 rückten die Helfer und Notärzte schon 10 328 Mal im Landkreis aus. Die Bedingungen für die Mitarbeiter sind überall gleich gut. Mit 24-Stunden-Diensten an sieben Tagen in der Woche brauchen sie vor allem auch Aufenthalts- und Schlafräume sowie Materiallager und Parkmöglichkeiten für Rettungs- und Krankentransportwagen. Immerhin ist im Notfall schnellster Einsatz von hochmotivierten Kräften zu sichern. "Wir arbeiten weiter an Lösungen", macht Daniel Kurth deutlich. Die sollen möglichst noch in diesem Jahr greifen.