Boris Kruse

Berlin Eine alte, verfallende Scheune oder ein Dachboden, die Wände spärlich ausgeleuchtet vom wanderndem Tageslicht. Abgeschabte Dielen, eine grob verputzte Wand und verwitterte Dachbalken. Der Schatten einer sitzenden Person zeichnet sich vor einer Wand ab, sie liest wohl in einem Buch. Dann eine Überblende: Blütenstaub schwebt durch einen Lichtkegel, wie in Zeitlupe. So verwandelt die Videoinstallation "Through My Window" von Donata Wenders Aufmerksamkeit in Kontemplation, auf drei nebeneinander angeordneten Bildfenstern, gleich einem Triptychon. Eine Endlosschleife, die in schwarz-weißen Bildern durch einen langsamen, schweren Sommernachmittag führt.

Es sind genau komponierte Impressionen, die Donata Wenders in ihren audiovisuellen Installationen auf digitalen Speichermedien bannt. Ein Spiel aus Licht und Schatten. Mit diesen Mitteln arbeitet sie auch in dem Kurzfilm "Alles hat seine Zeit", den sie im Frühjahr zur rbb-Reihe "4 Wände Berlin" beigesteuert hat – 30 Filmschaffende gewährten dabei Einblick in Leben und Arbeiten während des Lockdowns.

Wie Geschichten entstehen

Die Zeit sei eines ihrer wichtigen Themen, sagt Donata Wenders am Telefon. Zeit ist auch für sie selbst ein knappes Gut. An ihren kurzen Filmen, die oft wie animierte Standbilder anmuten, arbeitet sie akribisch. "Zwei Dinge hintereinander, die einen Ablauf bilden – das ist schon eine Geschichte", sagt sie über ihr Konzept, für das sie Film, Fotografie und Installationskunst verbindet.

Als das Gespräch zu Stande kommt, ist Donata Wenders gerade aus Leipzig in ihren Wohnort Berlin zurückgekehrt. In der sächsischen Metropole hat sie einen Schuhmacher besucht – und ihm mit der Kamera über die Schulter geblickt. Eine Kooperation mit den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden ist das, für die Wenders traditionell arbeitende Handwerker porträtiert.

"Ich entdecke es als eine große Kostbarkeit, wenn Menschen wirklich mit Dingen umgehen können", sagt die Fotografin, die, ähnlich einer ethnographischen Feldforschung, als teilnehmende Beobachterin die Geschehnisse genau studiert. Aufmerksam, aber mit einer Portion Zurückhaltung. "Wenn ein Mensch sich in einer Arbeit vergisst, dann wird er schön", sagt Donata Wenders. "Und diese Schönheit, die interessiert mich einfach."

Donata Wenders, geboren 1965 in Berlin als Donata Johanna Schmidt, hat Film und Theater in Berlin und Stuttgart studiert. Anschließend war sie als Kameraassistentin tätig. Seit 1995 widmet sie sich komplett der Fotografie. Und in dieser Rolle begleitet sie seit Langem das filmische Schaffen ihres Ehemannes Wim Wenders. Über die Jahre sind mehrere Bücher vom Set der Dreharbeiten für Filme wie "Buena Vista Social Club" und "Don’t Come Knocking" entstanden.

Bei den Aufnahmen für ihre eigenen Filme hat sie nur einen Tonmann dabei – der Gegensatz zu den opulenten Produktionen für das Hollywood-Kino, das sie mit ihrem Mann kennengelernt hat, könnte größer kaum sein. Donata Wenders nutzt ihre Flexibilität und Freiheit, um genau das umzusetzen, was ihr vorschwebt.

Im Kino sei das hingegen kaum noch möglich, wie sie und ihr Gatte leidvoll erfahren mussten. Produzenten und Verleiher nehmen Einfluss auf den Film, greifen an empfindlichen Stellen in die kreative Arbeit ein. "Darunter haben in den letzten 20 Jahren viele seiner Filme gelitten", sagt Donata Wenders über ihren Mann. Der Kostendruck verhindere chronologisches Drehen, also die Arbeit an den Szenen in der Reihenfolge der Handlung. "Das hat ihm als Spielfilmmacher den Garaus bereitet." Beim Dokumentarfilm habe man mehr künstlerische Freiheiten, deshalb habe er sich immer mehr auf diese Form konzentriert.

Kein Leben im Schatten

Ihrer Rolle als Frau an der Seite eines weltberühmten Filmemachers steht Donata Wenders gelassen gegenüber. Keine Spur von Konkurrenz oder dem Gefühl, dass ihr eigenes Schaffen als Künstlerin unter einem besonderen Rechtfertigungszwang stehen könnte. Sie hat ihren eigenen Blick; ihre Bilder wirken wie Gegenstücke zu denen ihres Mannes – und umgekehrt.

Denn auch Wim Wenders ist fotografisch tätig, hat viele seiner Drehorte zunächst mit dem Fotoapparat aufgeschlossen und Filmideen von den Bildern ausgehend entwickelt. Wo er Orte und Landschaften sieht, entdeckt sie die Menschen, die diese Orte beleben. In dieser Künstlerehe steht nicht der eine im Licht und die andere im Schatten. "Sich gegenseitig den Rücken stärken", das ist ihre Idee von Partnerschaft. Denn: "Ich glaube, dass man ganz viel allein sein muss, wenn man arbeiten will."

Ihre Settings gestaltet Donata Wender nie, auch vermeidet sie es, ihr Gegenüber in Pose zu setzen. Das gilt für sächsische Traditionshandwerker ebenso wie für die Autorin Siri Hustvedt, die sie in New York begleitet hat. Oder auch für Bono Vox von U2 und die Punkband Die Toten Hosen, die sie schon abgelichtet hat. "Ich bin natürlich darauf angewiesen, dass die Person offen ist, dass sie mich sie begleiten lässt."

Porträtaufnahmen bilden seit vielen Jahren einen Schwerpunkt ihrer Arbeit. Erst in jüngerer Zeit sind die Videoinstallationen hinzugekommen, die fast oder ganz ohne Menschen auskommen. Langzeitbelichtungen, Überblendungen und bewegte Bilder – sie mischt das jetzt alles. Arbeitet mit der Beschaffenheit der vorhandenen Oberflächen, lässt Konturen sichtbar werden, verfolgt die Wirkung von Objekten in unterschiedlichem Licht. "Das Licht ist eigentlich mein Regisseur", sagt sie. Licht kann Dinge und Menschen offenbaren. Im Schatten können sich die Porträtierten aber auch verbergen, können Schutz suchen. Es geht Donata Wenders nie darum, Menschen vor der Kamera bloßzustellen.

Umstieg auf Digitalfotografie

Dabei hat sie lange gefremdelt mit den Möglichkeiten, die ihr die neuen technischen Entwicklungen an die Hand geben: "Ich habe eine Weile gebraucht, um vom Analogen zum Digitalen zu kommen." Insbesondere die Prints digitaler Aufnahmen hätten sie enttäuscht. Ihr Material zeigt sie deshalb nun auf Monitoren, die sie schon einmal mit Passepartouts einfasst wie in der klassischen Fotografie: "Was ich digital aufnehme, will ich auch digital zeigen."

Infohttps://donatawenders.com