Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Die Polizei hat in Neuruppin einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Bereits am vergangenen Freitag durchsuchten Beamten der Kriminalpolizei auf Grundlage eines richterlichen Beschlusses die Wohnung eines bereits polizeilich bekannten 42-Jährigen an der Neuruppiner Präsidentenstraße. Dabei wurden neben mehreren hundert Gramm Cannabis auch mehrere hundert Ecstasy-Tabeletten, Streckmittel und Utensilien zur Herstellung von Drogen gefunden. Der Mann wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen und am Sonnabend einem Haftrichter vorgeführt. Der ordnete Untersuchungshaft und damit die Unterbringung in einer Justizvollzugsanstalt an. Die Kripo ermittelt weiter.