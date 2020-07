Jens Sell

Strausberg (MOZ) Marius Linnemann macht aus der Not eine Tugend: Wer an seinem aufgeblühten Sonnenblumenfeld am Ortsausgang Hohenstein in Richtung Ruhlsdorf rechter Hand anhält, um sich einen der dekorativen Korbblüter für die heimische Bodenvase abzuschneiden, wird freundlich gebeten, dafür 60 Cent in die Kasse des Vertrauens zu legen.

Der hereinkommende Erlös wird für die Anschaffung von Insektenhotels genutzt. "So hat jeder Bürger die Gelegenheit, preiswert zu einer Sonnenblume zu kommen, ohne Diebstahl zu begehen, und gleichzeitig etwas für den Insektenschutz zu tun", sagt der Betriebsleiter der Landfarm Hohenstein GmbH.

Gute Maisernte erwartet

Der 500-Hektar-Betrieb im Straus­berger Ortsteil Hohenstein war jahrelang von der Monokultur Mais geprägt, der für die Energiegewinnung in der Biogasanlage angebaut wurde. Seitdem die Agrar Contex GmbH & Co. KG die Landfarm Hohenstein gekauft und Marius Linnemann als Betriebsleiter eingesetzt hat, wandelt sich das Bild. Allein auf 23 Hektar baut er mit seinen drei Mitarbeitern aus dem Dorf Sonnenblumen an, die an den örtlichen Landwirtschaftshandel für die Speiseölherstellung geliefert werden. "Das bedeutet, wir ernten erst, wenn die Kerne reif sind", baut Linnemann besorgten Bürgerfragen vor, die mitunter fürchten, die dann vertrockneten Pflanzen vergammeln auf den Feldern. Der Mais, für den er nach den Niederschlägen eine gute Ernte erwartet, wird zu einem Teil für die Biogasanlage und zum anderen als Körnermais für die Futtermittelindustrie angebaut.

Auf anderen Schlägen in der Region stehen Winterroggen und Wintertriticale (eine Kreuzung aus Roggen und Weizen) und Winterraps. Und auf fünf Hektar hat Linnemann eine Blühmischung für die Bienen und die Insektenförderung ausgesät. "Wir wissen alle, dass wir die Insekten brauchen, nicht nur die Bienen. In den Sonnenblumen hatten wir beispielsweise die Schwarze Bohnenlaus. Die wird durch den Marienkäfer zurückgedrängt", sagt der junge Landwirt.

Die Insektenhotels, die er vom Erlös der Sonnenblumen-Selbstpflücke beschaffen will, sollen an Feldrändern und auch im Dorf aufgestellt werden. Auch Bienenstöcke stehen an den Feldrändern beim Raps, der Sonnenblumen und der Blühflächen. Dafür hat Marius Linnemann Beziehungen zu heimischen Imkern geknüpft. Mehr als früher will sich die Landfarm Hohenstein in der Region integrieren. Der junge Landwirt, der im Frühjahr seinen Bachelor der Agrarwirtschaft abgeschlossen hat, wünscht sich, im nächsten Schuljahr Kontakt zu einer Straus­berger Grundschule zu bekommen, um den Kindern die heimische Nahrungsmittelproduktion ein wenig näher zu bringen.

Wertschätzung gewünscht

Die Reizthemen, die mit der Landfarm verbunden sind, spielen im Alltag von Marius Linnemann derzeit keine Rolle. Die Aufrüstung der Biogasanlage für die Verarbeitung von Hühnermist und der Bau einer großen Hähnchenmastanlage liegen zur Entscheidung beim Gericht. "Ich wünsche mir mehr Wertschätzung für die einheimische Lebensmittelproduktion", sagt Linnemann ganz allgemein, "die Bevölkerung wächst. Und wenn man verhindert, dass die Produkte für deren Versorgung hierzulande erzeugt werden, müssen sie eben woanders her beschafft werden. Dann womöglich aus Betrieben, über die keiner Kontrolle hat."