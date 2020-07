Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Seit Donnerstag hat Lothar Welte die Verträge für den Neuruppiner Martinimarkt in der Hand. Welte ist unter anderem Besitzer des Auto-Scooters, der bei dem großen Volksfest Jahr für Jahr auf dem Neuruppiner Braschplatz steht. Zugleich ist er der Ansprechpartner für alle Berufskollegen. Dass die Verträge verschickt wurden, deutet er als gutes Zeichen.

Selbst, wenn das Land Großveranstaltungen bis Ende Oktober verboten hat, unter die der Martinimarkt mit hunderttausenden Besuchern in den vergangenen Jahren eindeutig fällt, macht ihm das Zusenden der Verträge Mut: "Ich habe ein gutes Gefühl, dass, wenn die Fallzahlen nicht wieder nach oben gehen, der Martinimarkt stattfinden wird." Möglicherweise müsse einiges geändert werden, etwa in Bezug auf Abstände oder Mundschutz. Dennoch hält Welte das Fest für wichtig, sowohl für die Schausteller als auch für die Besucher. "Wir kriegen sogar Anrufe von Einrichtungen, die uns dort in den letzten Jahren immer wieder besucht haben, ob bei Tagen für Senioren oder Behinderte. Das freut einen natürlich ganz besonders", berichtet er.

Schutz ist wichtig

Dass Volksfeste im aktuellen Klima überhaupt umsetzbar sind, bezweifelt Welte kein bisschen. "Wir sind ja nicht anders als eine Kaufhalle oder ein Baumarkt. Wir wollen ja auch unsere Familien und unsere Besucher schützen", sagt er. Um zu beweisen, dass es möglich ist, startet in dieser Woche ein Testballon: mit einem mobilen Freizeitpark in Rostock. Dort soll auch eine App eingesetzt werden, die der Deutsche Schaustellerverband hat entwickeln lassen. Mittels eines Barcodes, der gescannt wird, sollen Nutzer im Nachhinein verortet werden können. Doch das ist nur eine von mehreren Überlegungen. Andere Veränderungen seien ebenfalls denkbar, um das Ansteckungsrisiko zu verringern und Besuchern mögliche Ängste zu nehmen, sagt Lothar Welte. Doch die Gäste seien bislang sehr dankbar für Vergnügungsangebote und zu 95 Prozent sehr diszipliniert, schätzt er ein.

Der mobile Freizeitpark in Rostock ist nicht nur Test der Sicherheitsvorkehrungen. Es geht auch darum zu zeigen, dass Menschen sich auf Volksfeste trauen. Denn bislang war das bei ähnlichen Vorhaben in Dortmund und Düsseldorf gescheitert, berichtet Welte. "Dort wurden aber mehr als 20 Euro Eintritt genommen. Wir machen das anders, weil unser Publikum ja auch von der Krise gebeutelt ist und vielleicht Einschränkungen hinnehmen musste." So ist das Gelände auf der Halbinsel in Rostock zwar eingezäunt, und es sind zwei Euro Eintritt zu entrichten. Doch dafür gibt es vier Gutscheine über 50 Cent Rabatt, die sich an jedem Fahrgeschäft oder jedem Gastro-Angebot einlösen lassen. Wer das macht, hat am Ende keinen Eintritt bezahlen müssen.

Ungleichbehandlung kritisiert

Dass Schausteller dabei überhaupt darum kämpfen müsse, arbeiten zu dürfen, während Vergnügungsparks wieder geöffnet haben, sieht Lothar Welte als Ungleichbehandlung. Diese sei umso schlimmer, als einige Kollegen noch immer auf die angekündigte Soforthilfe warten würden. "Teilweise stammen die letzten Einnahmen aus dem Dezember. Dann müssen die Schausteller zum Amt. Dort kam es teilweise schon vor, dass gesagt wurde, die Leute sollen doch einfach ihre Zugmaschinen verkaufen, dann haben sie wieder Geld." Dementsprechend gebe es gerade große Probleme in der Branche, was ein weiterer Ansporn ist, die Machbarkeit von Volksfesten zu beweisen. "Es hilft uns auch nicht, wenn nachher nur zwei oder drei große Unternehmen übrig bleiben. Ein Riesenrad und ein Karussell machen ja allein keinen Jahrmarkt aus."

Für Lothar Welte und viele seiner Berufskollegen gilt daher aktuell nur der Blick nach vorn. Die Aussicht, beim 365. Martinimarkt in Neuruppin dabei sein zu können, ist da durchaus ein guter Ansporn. "Wir sind stolz auf die Veranstaltung", sagt er. "Der Martinimarkt ist eine Top-Veranstaltung. Wir haben da einen internationalen Stamm und Leute, die die Schausteller schon ihr Leben lang kennen und gern immer wieder zu ihnen hingehen." Welte ist deswegen überzeugt davon, dass der Martinimarkt nach der Corona-Zeit eine der Veranstaltungen sein wird, die überdauert. "Nach der Krise wird es einige andere aber nicht mehr geben", bedauert Schausteller Lothar Welte.