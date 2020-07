Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Wenn es um den Haushalt der Stadt geht, dann werden von Stadtverordneten regelmäßig die hohen Personalkosten moniert. Angesichts immer wenige werdender Einwohner müsse auch die Zahl der Verwaltungsangestellten angepasst werden. Doch, so sehen es Kritiker, das passiert nicht. Vielmehr gilt, was Holger Wachsmann (SPD) kürzlich so formulierte. "Die einzige Stabilität in der Stadt ist die Stadtverwaltung."

Wobei da schon die Schwierigkeit anfängt. Wie viel Verwaltungspersonal ist für wie viel Einwohner angemessen. Thomas Kühn, Beigeordneter der Stadt und für Personal zuständig, wendet sich gegen diese Verhältnisrechnung – um sie dann doch anzustellen. 1994, als Eisenhüttenstadt kreisangehörige Stadt wurde, gab es 48 000 Einwohner und 631 Stellen ohne den Kitabereich. Jetzt gebe es 25 000 Einwohner – wobei die amtliche Statistik des Landes sogar nur bei 23 000 Einwohnern liegt – und 220 Stellen in der Kernverwaltung. Während die Stellen in diesem Zeitraum um 65 Prozent zurückgegangen sind, sind die Einwohner um 47 Prozent zurückgegangen.

Thomas Kühn verweist auch darauf, dass Städte neue gesetzliche Aufgaben zu erfüllen hätten, die neue Stellen mit sich bringen. Ein Beispiel ist die Veränderung des Betreuungsschlüssels im Kita-Bereich, die mehr Kita-Erzieherinnen erforderlich machen. Kühn nennt als Beispiel auch, was eine Besonderheit für Eisenhüttenstadt ausmacht, dass man sich mit Stadtumbau beschäftigen müsse. "Wir müssen Mehraufwand betreiben, um die Stadt neu auszurichten."

Auch in den Erläuterungen zum Stellenplan für dieses Jahr werden Aufgaben genannt, die neu hinzukommen. Neue Bedarfe werden teilweise durch Stellenstreichungen im Zusammenhang mit altersbedingten Personalabgängen gedeckt. So benötigt die Stadt einen Digitalisierungsbeauftragten, nicht zuletzt, um den Anspruch von "Electronic Government" umzusetzen.

Wichtig wird auch die Stelle eine Sachbearbeiterin für Klimaschutz, Energie und Verkehrsplanung. "Es ist davon auszugehen, dass die Vorlage eines kommunalen Klima- und Energiekonzeptes zukünftig eine entscheidende Rolle für die Vergabe von Fördermitteln spielen wird und auch die Objektförderung daran gebunden sein wird", heißt es dazu in den Erläuterungen zum Stellenplan.

Diese neuen Stellen treffen nicht nur Eisenhüttenstadt, sondern auch andere Städte. Wenn die Einwohnerzahl kein sinnvolles Kriterium ist, wie lässt sich dann ermitteln, ob Personalausgaben hoch oder niedrig sind? Tatsächlich ist es schwierig Städte miteinander zu vergleichen, wenn man nur nach dem Verhältnis von der Anzahl der Einwohner und der Anzahl der Stellen in einer Verwaltung schaut.

Eine andere Möglichkeit, die durchaus aussagekräftig und auch vergleichbar ist, ist zu schauen, wie viel Prozent der Ausgaben eines städtischen Haushaltes für Personal drauf gehen. Das Amt für Statistik des Landes hat kürzlich für die Jahre 2013 bis 2018 für alle Kommunen des Landes die sogenannte Personalauszahlungsquote ausgerechnet. Für Eisenhüttenstadt lag die Quote 2018 bei 34,8 Prozent, 2016 sogar bei 38 Prozent. Die Stahlstadt liegt damit deutlich über dem Durchschnitt des Landkreises, der im Jahr 2018 17,2 Prozent betrug. Aktuell gibt die Stadt 20,2 Millionen Euro für Personal aus, bei Ausgaben von 58,71 Millionen Euro insgesamt.