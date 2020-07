BRAWO-Leser Gunter Rotter

Brandenburg Über sechs Monate gab es wegen Corona keine Veranstaltungen im Freundeskreis "Forellenfrühstück", der seit der Premiere am 19. Juli 2002 sonst regelmäßig zusammenfindet. Unser letztes Treffen, das nunmehr 187., fand im Februar 2020 statt. Es gab seitdem zwar viele Kontakte über Tele- und Smartphone, aber das persönliche Gespräch und die Forelle fehlten.

Schon bald aber geht es (hoffentlich) weiter: Für den 25. September ist im Lindenhof zu Plaue unser 188. Treffen geplant. Und schon am 16. Oktober findet unser kleines Oktoberfest in der Kegelbahn in Brielow statt. Das 189. Treffen.

Der Jahresabschluss ist die 190. Zusammenkunft im Lindenhof am 27. November 2020.