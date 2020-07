Annette Herold

Erkner (MOZ, Manja Wilde) Corona hat viel kaputt gemacht", sagt Annette Heese. "Ich konnte die Kinder nicht mehr sehen, das war schon die Härte", ergänzt die 58-jährige Fürstenwalderin. Und wenn sie darüber spricht, füllen sich die Augen der zierlichen Frau wieder mit Tränen. Doch finanzielle Einbußen habe sie, anders als viele andere, durch die Pandemie nicht hinnehmen müssen. "Ich bin schon berentet, Gott sei dank", sagt Annette Heese. Und darum sah sie sich auch nicht von einem Tag auf den anderen damit konfrontiert, die Miete für ihre Wohnung nicht mehr aufbringen zu können. Sie kenne auch niemanden, dem es so ergangen sei, fügt sie an. Ursula Laurisch, die in der Kehrwiederstraße in Fürstenwalde lebt, geht es genauso. Auch sie ist Rentnerin und nicht betroffen.

Keine Beratung

Entsprechende Schwierigkeiten scheinen sich ohnehin in Grenzen zu halten. "Wir haben keinen einzigen Fall, bei dem sich jemand hat beraten lassen, weil er die Miete in der Corona-Zeit nicht zahlen konnte", sagt Nicolaus Tautrims vom Vorstand des Märkischen Mietervereins Fürstenwalde und Umgebung auf Nachfrage. Insofern sehe er auch das Ende des speziellen coronabedingten Kündigungsschutzes für Mieter, die in Zahlungsschwierigkeiten gekommen sind, nicht als Problem an. Anfang Juli war die Vereinbarung ausgelaufen.

Das schätzt Michael Voges, Vorsitzender des Mietervereins Erkner und Umgebung, ganz ähnlich ein. Es habe im März einige entsprechende Anfragen gegeben, berichtet er. Der Mieterverein habe immer deutlich gemacht, dass Betroffene unbedingt Kontakt zum Vermieter suchen sollen. Sein Eindruck sei aber auch, dass die Arbeitsämter schnell reagiert haben, was Kurzarbeiter- oder Arbeitslosengeld betrifft. "Das wurde binnen kürzester Frist ausgezahlt." Seine Befürchtung, dass nach Auslaufen der Stundungsregelung im Juli neue Schwierigkeiten auftreten können, scheine sich zumindest bisher nach allem, was er wisse, ebenfalls nicht zu bewahrheiten, sagt Voges.

Bei Erkners größtem Vermieter, der Wohnungsgesellschaft, waren Mietstundungen zwischen März und Juni jedenfalls kaum ein Thema, wie Geschäftsführerin Susanne Branding berichtet. "Wir hatten zwei Einzelfälle aus dem Gewerbebereich, von denen einer berechtigt war und bewilligt wurde." Bei Wohnungsmietern seien lediglich einige Zahlungstermine verschoben worden. Piotr Zelazny spricht als Vorsitzender des Vereins Haus und Grund in Erkner für kleine Vermieter in der Region. Beratungsbedarf zur Stundungsregelung sei ihm nicht zu Ohren gekommen, berichtet er. Aus Schöneiche, wo 280 Wohnungen kommunal verwaltet werden, heißt es, es habe keinen Antrag auf Stundung gegeben.

Mehr Wohngeld beantragt

Die Möglichkeit, Wohngeld zu beantragen, haben in Fürstenwalde indes viele Menschen genutzt. Dies dürfte aber nicht nur auf Corona zurückzuführen sein, sondern auch auf das zum 1. Januar in Kraft getretene Wohngeld-Stärkungsgesetz. So berichtete Stefan Wichary, der Erste Beigeordnete der Stadt, bereits im Februar, dass die Wohngeldstelle in den ersten sechs Wochen des Jahres 40 Prozent mehr Fälle zu bearbeiten hatte als im Vorjahreszeitraum. Im Rathaus Erkner sei nicht der Eindruck entstanden, dass mit Corona mehr Anträge gestellt wurden als sonst, berichtet Stadtsprecherin Daniela Sell.