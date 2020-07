MOZ

Beeskow (MOZ) Noch bis kommenden Montag, den 20. Juli, können Kinder, Eltern und Interessierte ihre Vorstellungen für einen neuen Spielplatz an der Nordseite der Burg Beeskow bei der Stadtverwaltung einreichen.

Die Stadt plant, dort auf einer Fläche von etwa acht Mal fünf Metern einen Kinderspielplatz zu bauen. Bei der Auswahl und Gestaltung der Gern will die Stadt die späteren Nutzenden aktiv mit einbeziehen und ruft daher zum Mitmachen auf: "Welche Spielgeräte gefallen Ihren Kindern und welche eigenen Vorschläge und Ideen haben Sie?" Ideen können auch aufgemalt werden.

Auch für die künftige Nutzung des Turms der ehemaligen Feuerwehrschule in Bahrensdorf mit dem dazugehörigen Medpunkt ist die Stadt an Ideen der Bevölkerung interessiert. Ein erster Nutzungsentwurf sieht Vereins- und Veranstaltungsräume vor.

Rückmeldung: Mail an rathaus@beeskow.de, Post an Stadt Beeskow, Berliner Straße 30, 15848 Beeskow, in Rathaus-Briefkasten oder StadtinfoBeispiele und Infos online unter www.beeskow.de/news/1/583030/nachrichten/583030.html