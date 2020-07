Ein Absetzer im Tagebau Katja, bis 1948 in Betrieb. In 53 Jahren wurden in den Gruben bei Finkenheerd rund 160 Millionen Tonnen Abraum bewegt. © Foto: Ackermann/Kolb, Stadtarchiv Frankfurt (Oder)

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am 1. Oktober 1960 wurden der Katjasee und der Helenesee unter Schutz gestellt. Die Tagebau-Restlöcher gehören zu den eindrucksvollsten Überresten der jahrzehntelangen Braunkohleförderung in der Region Frankfurt (Oder).

Von den freien Feldern südlich Güldendorfs führte die Straße zwischen den Dachs- und Rehbergen in den geheimnisvollen Wald bei Malchow, mit seinen nächtlichen Stimmen und dem leisen Rauschen der alten hohen Eichen. Käuzchen riefen, Rehe schreckten, im Unterholz raschelte und lebte es..." So erinnerte sich Wilhelm Neumann (1904-1996), Naturschützer und Ehrenbürger der Stadt Frankfurt, an eine Wanderung, die ihn 1920 nach Schlaubehammer führte. 1950 geht er den gleichen Weg noch einmal, die Landschaft ist nicht mehr wiederzuerkennen – zerschnitten vom Tagebau Helene. "In einer riesigen Grube ziehen sich Gleisanlagen […] Unten aber stehen Bagger, greifen die braunschwarze Kohle aus den freigelegten Flözen und beladen ohne Pause die Kohlenzüge." Die Kohle, erklärt er, "schluckt das Kraftwerk am Brieskower See, ein Gigant der Industrie, ein Beispiel der Elektrifizierung..."

Zu diesem Zeitpunkt geht ein heute fast vergessenes Kapitel Industriegeschichte der Stadt gerade dem Ende entgegen. Ein Jahrhundert lang war die Frankfurter Region ein Zentrum des Braunkohlebergbaus. Viel ist davon nicht mehr zu sehen. Der vor 60 Jahren unter Schutz gestellte Helenesee gehört zu den eindrucksvollen Überresten.

Die Erschließung von Kohlevorkommen im damaligen Kreis Lebus setzte 1839 ein. Eine Gruppe um Richter Conrad von Rappard ließ mit Bohrungen und Schürfungen nach dem Brennstoff suchen, der in einem bis zu 25 Millionen Jahre andauernden geochemischen Prozess aus Pflanzen- und Baumresten entstanden war. Der eigentliche Beginn des Bergbaus bei Frankfurt folgte 1842. Bei Kliestow und Booßen wurden erste Tiefbaugruben aufgefahren, die sich 1859/60 zur Zeche "Vaterland" vereinigten. Dafür aus Sachsen angeworbene Facharbeiter "bildeten den Stamm der brandenburgischen Bergleute", wie Ackermann/Kolb in einer – nie erschienenen – umfangreichen Bergbau-Chronik schreiben. Sie ist die wichtigste Materialsammlung zu dem Thema im Stadtarchiv. Eine weitere wichtige Quelle ist eine Monografie von Klaus-Dieter Zimmermann von 2003.

In den Anfangsjahren wurden neben der Zeche "Vaterland" weitere Rechte für Lagerstättenvorkommen an Gutsbesitzer, Juristen, Ärzte oder Fabrikanten verliehen. Teilweise schlossen sie sich zu Betriebsgesellschaften zusammen, konsolidierte Braunkohlewerke wie "Mit Gott bei Pillgram" am Stadtwald entstanden. Der Abbau der Kohle brachte Hunderten ein bescheidendes Auskommen.

1873 wurden die Frankfurter Gruben von der Berliner Bergbau AG – später eine GmbH – übernommen. Um die Jahrhundertwende, als die Kohlevorräte nördlich und westlich der Stadt zur Neige gingen, richtete sich der Blick nach Süden. Bereits 1875 hatte sich das Unternehmen Abbaurechte für Kohlenfelder bei Finkenheerd gesichert. Doch erst 1906 begannen die Arbeiten für den ersten Tiefbauschacht in dem Gebiet. Im Jahr darauf gründete sich die Frankfurt-Finkenheerder Braunkohlen AG, auf die das Vermögen der Berliner Bergbau GmbH übertragen wurde.

Die Hauptanteile an der Aktiengesellschaft hielt die Kaufmannsfamilie Pringsheim. Die Enkeltochter von Rudolf Pringsheim und zweite Ehefrau von Thomas Mann, Katia, war namensgebend für den Tief- und Tagebau sowie späteren See. Der Name des Kohlenfeldes Helene geht wahrscheinlich auf Helene Pringsheim, spätere Feiler, zurück, eine Tochter von Bankier Hugo Pringsheim.

Bis 1933 wurde die Braunkohle fast ausschließlich per Tiefbau gewonnen. Ausnahme war der kleinere Tagebau Wilhelm II, die Kohle lag hier dicht unter der Erdoberfläche. Die Arbeit in den bis zu 80, 90 Meter tiefen Schachtanlagen Hedwig, Wilhelm I oder Margarethe war kräftezehrend und gefährlich. Brände und Wassereinbrüche gehörten zum Alltag, zugleich war die Arbeit schlecht bezahlt. 1911 kam es deshalb zu einem mehrwöchigen Streik. Rund 200 Mann förderten zu diesem Zeitpunkt vor allem Kohle für die Brikettfabrik in Groß Lindow.

1922 kauften die Märkischen Elektrizitätswerke (MEW) die Grube Finkenheerd. Unter der Leitung von Georg Warrelmann ließ das Unternehmen ein modernes Großkraftwerk errichten. 1923 ging es ans Netz. Die Beschäftigtenzahl des Braunkohlewerkes stieg auf über 1000, es versorgte eine ganze Region mit Strom. Ab 1924 wurde dafür auch im südlichen Kohlenfeld Katja Kohle in einem Tiefbauschacht gefördert. Der Abbau der nördlichen, höher gelegenen Kohleschicht als Tagebau begann 1932/33.

1940 entschied die Betriebsleitung, im Kohlenfeld Helene Nord den nächsten Tagebau zu eröffnen. Die Erschließung der tief liegenden Flöze war technisch schwierig. Denn die Braunkohleschicht musste erst einmal trocken gelegt werden. Die MEW ließen Brunnen zum Absenken des Wasserspiegels und einen Betongraben mit Kläranlage bauen, über den das Wasser in Richtung des heutigen Brieskower Kanals floss. Im April 1943 begann der Aufschluss, 1944 die Kohleförderung. In den Tagebauen Katja und Helene kamen damals vier große Eimerkettenbagger zum Einsatz, die die Kohle freilegten. Elektrische Abraumlokomotiven fuhren die Sandmassen zur Hochhalde. "Bis 1945: Dreck und Schweiß ohne Ende, ein Ungetüm, eine Mondlandschaft. […] Tag und Nacht klirrten die Loren bis 90 Meter tief. Kohle rollte über 16 Gleise", erinnern sich die Bergleute Paul Schulz und Wilhelm Kahlisch in einem DDR-Amateurfilm zur Helene.

Die Bagger zogen nach Senftenberg

In den letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges brach der Betrieb in Finkenheerd zusammen. Der Strom fiel aus, die Gruben soffen ab, viele wichtige Anlagen wurden beschädigt oder zerstört. Dennoch konnte in den Tagebauen Helene Nord und Katja bald nach Kriegsende wieder Kohle abgebaut werden. Nun unter dem Dach eines VEB wurde ab 1949 das Kohlenfeld Helene Mitte erschlossen. In den 1950er Jahren waren zeitweise mehr als 1800 Beschäftigte in den Gruben und im Kraftwerk tätig. Der letzte Wagen mit Braunkohle verließ die Helene am 28. März 1958. Die Tagebautechnik zog in die Region Senftenberg, und mit ihr auch viele Bergmänner. Der Finkenheerder Tiefbau ging noch bis 30. Juni 1959 weiter, danach befeuerte Kohle aus anderen Revieren das Kraftwerk.

8,5 Millionen Tonnen Braunkohle wurden von 1944 bis 1958 an der Helene aus der Erde geholt, 12 Millionen Tonnen lieferte der Tagebau Katja. Die gesamte Fördermenge in den Finkenheerder Gruben zwischen 1906 und 1959 wird auf 40 bis 45 Millionen Tonnen beziffert.

1959 steht Wilhelm Neumann auf der Hochhalde und blickt auf den ausgekohlten Tagebau Helene. Das Grundwasser fließt zurück, der Wasserspiegel steigt; mehr als 220 Hektar groß und 56 Meter tief wird der See einmal sein. "Leichter bläulicher Rauch steigt an einigen anderen Stellen von besonders steilen, ja senkrecht anfallenden Uferteilen auf. Hier schwelen noch Reste von Braunkohleflözen, die schon in Brand geraten waren, als noch Braunkohle abgebaut wurde. Zieht man einen Vergleich zur freundlicheren ‚Katja‘, so kann man ‚Helene‘ als die düstere Schöne bezeichnen, noch abweisend. […]", schreibt Neumann im "Frankfurter Kulturspiegel". Und fragt: "Was soll mit dieser Landschaft einmal werden? Wir sind der Meinung, hier muß ein Erholungsgebiet entstehen."