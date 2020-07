Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) Martina Gebauer, die neue Kanzlerin der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) in Neuruppin, mahnt, dass es endlich eine Verstetigung der finanziellen Unterstützung des Landes für die MHB geben muss. Mit dem Nachtragshaushalt 2020 des Landes waren der Neuruppiner Hochschule fünf Millionen Euro für die Forschung zugesagt worden. "Es ist wichtig, dass diese Gelder nicht einmalig fließen, sondern jährlich, um für die Forschungsarbeit Planungssicherheit zu bekommen", so Martina Gebauer.

Unterstützung bekommt sie dabei von Landrat Ralf Reinhardt (SPD): "Es kann nicht sein, dass wir jedes Jahr immer wieder Bittgesuche nach Potsdam schicken müssen, um für die MHB notwendige Forschungsmittel in den Landeshaushalt zu bekommen. Die Corona-Pandemie hat uns allen gezeigt, wie wichtig gerade für unseren ländlichen Raum eine gut funktionierende und vernetzte Gesundheitsversorgung ist. Daran sollte sich auch Potsdam erinnern, wenn es um Mittel für die MHB geht." Trotzdem begrüßen sowohl Landrat als auch MHB, dass 650 Millionen Euro zum Aufbau einer medizinischen Fakultät in Cottbus fließen sollen. Das Geld stammt aus dem zehn Milliarden Euro starken Strukturfonds des Bundes, den die Lausitz-Region wegen des Ausstiegs aus dem Braunkohleabbau erhält. "Es ist fantastisch, dass die Gelder in dieser Weise für die gesellschaftlich relevantesten Bereiche Gesundheit und Bildung verwendet werden", so Gebauer. "Wir begrüßen, dass beim Land Brandenburg ein Umdenken stattgefunden hat, jetzt eine staatlich finanzierte Medizinerausbildung auf die Beine zu stellen", sagt auch MHB-Sprecher Dr. Eric Hoffmann. "Doch die Studienplätze werden nicht reichen, um den Bedarf an Ärzten im Land zu decken." Hoffmann und Reinhardt zeigen sich jedoch enttäuscht darüber, dass die MHB in Zusammenhang mit den Bundesmitteln nicht einmal als Kooperationspartner erwähnt wurde – weder in der Lausitz noch in Potsdam.