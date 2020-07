red

Bad Belzig/Kamerun Emmanuella wird im September 8 Jahre alt. Sie wohnt mit ihrer jungen Mutter und ihren fünf Geschwistern in einem Haus, das die meisten Deutschen als Hütte bezeichnen würden. Trotzdem möchte sie im September wieder in die Schule gehen - sofern es die Umstände der Pandemie erlauben. Denn sie möchte sich durch Bildung eine bessere Zukunft aufbauen.

Echo-Kamerun wurde 2007 in Belzig gegründet und hat sich einer Entwicklungszusammenarbeit auf Augenhöhe verschrieben, im Glauben, dass beide Seiten zu geben und zu empfangen haben. Die Partnerschaft basiert auf Kontakten zwischen Bad Belzig und der Kribi, einer Stadt in Kamerun an der Atlantikküste. Echo-Kamerun vollzieht interkulturelle Bildungsarbeit in Bad Belzig.

Seit 2017 organisiert Echo Kamerun e.V. in dem Programm "Bessere Zukunft" Spenden, die Kindern in Kribi zugutekommen. Der Partnerverein in Kribi kauft davon die gesamte Schulausstattung: Hefte, Stifte, Schultasche, Sportschuhe und -kleidung, Schuluniform, Regenkleidung. Manche Kinder brauchten vor ihrer Einschulung erst ihre Geburtsurkunde, auch die wurde organisiert. Seit 2019 sind es 20 Kinder in drei Jahrgängen, die davon profitieren. Jedes Kind benötigt mindestens 250 Euro für ein Schuljahr.

Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.echo-kamerun.de oder bei der Koordinatorin und Vorsitzenden Silvia Grimmsmann unter der Telefonnummer 0176/2479 6444.