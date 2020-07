MOZ

Finowfurt, Eberswalde (MOZ) Der Klinikkonzern GLG bemühe sich weiter intensiv um eine Nachfolge für die Hautarztpraxis in Finowfurt. Dies versicherte Sprecher Andreas Gericke. Die Dermatologin Astrid Schömberg geht Ende Juli in den Ruhestand.

Damit gibt es dann in Eberswalde nur noch eine Hautärztin. Die GLG stelle den Sitz aber auch zur Verfügung, wenn sich ein Dermatologe mit eigener Praxis niederlassen will, so Gericke. Schömberg war angestellt und arbeitete in einem Medizinischen Versorgungszentrum. Die Dermatologie sei das einzige Fachgebiet, das es am Forßmann-Krankenhaus nicht gibt. Das erschwere die Nachfolgersuche zusätzlich.