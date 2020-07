MOZ

Frankfurt (Oder) Mehrere Turmfalken haben sich das Atrium der Konzerthalle Frankfurt (Oder) als Nistplatz ausgesucht.

"Auch im vergangenen Jahr war das ehrwürdige Gemäuer Geburtsstätte für mehrere Jungtiere", sagt Nora Weise von der Messe und Veranstaltungs GmbH (MUV). Die flügge gewordenen Jungvögel seien vor wenigen Tagen zufällig entdeckt worden. Haustechniker Ivo Wittmann hatte sie so schön in Szene gesetzt (s. Foto), erklärt Weise. Die Techniker hätten beobachtet, dass sich die Vögel gegenseitig aus der Nische schubsen und dann auf dem Boden landen. Dort wurden sie dann drei Tage lang von den Eltern mit Mäusen gefüttert. Nun können die Jungen selbst fliegen und sitzen an der Dachkante der Konzerthalle.