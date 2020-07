Im Bereich Neubau sieht der Preisspiegel wie folgt aus: Baugrundstücke in Eberswalde zwischen 40 und 140 €/qm, in Bernau 45 bis 330 €/qm; bei Reiheneigenheimen in EW k. A., in BER 345 000 bis 405 000 €; bei Eigentumswohnung in EW 2000 bis 3000 €/qm, in BER 2500 bis 3600 €/qm

Gebrauchtwohnungsmarkt: Eigenheime in EW 140 000 bis 225 000 €, in BER 220 000 bis 335 000 €; Reihenhäuschen in EW 120 000 bis 145 000 €, in BER von 245 000 bis 275 000 €; Eigentumswohnung in EW 670 bis 1340 €/qm, BER 550 bis 2390 €/qm⇥

Quelle: LBS (auf der Basis der Verkäufe 2019)